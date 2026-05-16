  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı! 157 yolcu hayatını kaybetmişti! 49,5 milyon dolarlık tazminat Mayıs ortasında kış geri döndü! Flaş açıklama: İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama Başarının anahtarı bunlar olabilir... Sağlıklı iletişimin 3 püf noktası Trabzonspor'un orta sahası alev alacak: Geliyor gelmekte olan: Yok artık! Ve Fenerbahçe, Guirassy ile anlaşma sağladı! Saran seçime günler kala özel isim ile prensipte... Zirve değişti! Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi açıklandı! 8 bin 241 adım seviyesi: Obezite derneği açıkladı: 8 bin adım atarsanız...
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın
IHA Giriş Tarihi:

Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

BURTOM Sağlık Grubu Radyoloji Uzm. Dr. Oğuzhan Güven Gümüştaş çarpıcı dikkat çeken açıklamalar yaptı.

1
#1
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Burtom Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Güven Gümüştaş, halk arasında ‘sanal anjiyografi’ olarak bilinen Koroner BT Anjiyografi yönteminin, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Gümüştaş, sadece birkaç dakika süren bu yöntemle anjiyoya göre damar duvarı ve damarlardaki plakların yapısı hakkında daha detaylı bilgiler edinildiğini belirtti.

#2
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Günümüzde kalp hastalıklarının erken teşhisinde en çok uygulanan yöntemlerden biri olan Koroner BT Anjiyografi (Kalp Tomografisi), klasik anjiyoya göre sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Burtom Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Güven Gümüştaş, bu teknolojinin hastaya hiçbir ağrı vermeden, adeta bir "kalp haritası" çıkardığını ifade etti.

#4
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Klasik anjiyografi yöntemlerinde sadece damar içi görüntülenebilirken, Koroner BT Anjiyografinin daha kapsamlı bilgi sunduğunu belirten Uzm. Dr. Gümüştaş, "Koroner BT anjiyografi ile başarılı bir çekim gerçekleştirildiğinde neredeyse anjiyodaki gibi üst düzeyde bilgi veren bir görüntü elde edilebilir.

#5
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Hatta anjiyoda hastanın sadece damarlarının içi görülürken, Koroner BT anjiyografide hastanın damar duvarı da görülebilmektedir. Ayrıca damarlardaki plakların yapısı da analiz edilebilir.

#6
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Plak içeriği, plak yaygınlığı ve karakteri hastanın yüksek riskli gruba girip girmediği konusunda da bilgi verir" dedi.

#7
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Tetkikin hasta konforu açısından en büyük kolaylığının hızlı ve ağrısız olması olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Gümüştaş, işlemin avantajlarına dair şu bilgileri verdi:

#8
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

"Görüntü kalitesi çok yüksektir. Koroner arter hastalığında yüksek çözünürlüklü görüntü verdiği için çok sık tercih edilmektedir.

#9
Foto - Koroner BT anjiyografide... Kalp anjiyosundan korkmayın

Komplike ve basit doğumsal kalp hastalıklarında, anatomi ve damarsal bağlantılar konusunda da ileri düzeyde bilgi vermektedir. Çekim için 5-7 dakika gibi kısa bir süre yeterli olduğu ve MR’daki gibi gürültü sorunu söz konusu olmadığı için hastalara rahatsızlık vermemektedir. İşlem sırasında ve sonrasında ağrı olmaz. Stent işlemi ya da bypass ameliyatı geçirmiş kişilerde veya daha önce koroner arter hastalığı olduğu bilinmeyen hasta grubunda güvenle uygulanabilir. Koroner anatomi ve darlık düzeyleri ile ilgili detaylı bilgi alınabilmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

bu işler malesef yüzlerce bilimsel makalede dahi çözülememiş işlerdir... bir haber ile yanlış bilgiye ulaşılır... her ne kadar anlatılanlar doğru olsa da...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama
Gündem

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarını fırsat bilip toplumda panik ve kaos iklimi oluşturmak isteyen karanlık odaklar, bu kez AK Partili vekil..
ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı
Dünya

ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurdu.
CHP'li başkan hakkında hapis istemi
Gündem

CHP'li başkan hakkında hapis istemi

Burdur Belediyesindeki "görevi kötüye kullanma" iddianamesi kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski belediye ba..
Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!
Dünya

Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!

Suriye'de devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vasel el Uveyd'in yakalandığı bildirildi.
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23