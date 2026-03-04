Zion Williamson’dan duygusal itiraf: Eleştirilmek beni yaraladı

  • İSTANBUL
Spor

New Orleans Pelicans'ın 1 numara seçimi Zion Williamson, kariyerini gölgeleyen sakatlık süreci ve bu dönemde kendisine yöneltilen "basketbolu önemsemiyor" eleştirileri hakkında konuştu. Ameliyat masasında kariyerinin bitme riskiyle karşı karşıyayken maruz kaldığı kilo ve disiplin odaklı yorumların kendisini mental olarak yıprattığını söyleyen Williamson, "Ben kenarda oturmak değil, sevdiğim oyunu oynamak istiyordum" dedi.

NBA dünyasının en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen ancak sakatlık kabusuyla boğuşan Zion Williamson, sessizliğini bozarak maruz kaldığı ağır eleştirilere ve yaşadığı mental çöküşe dair samimi itiraflarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Sahada olmamayı eleştirenlerden daha çok ben kendimden nefret ettim" diyerek yaşadığı dramı gözler önüne serdi.

New Orleans Pelicans'ın yıldız forveti Zion Williamson, kariyerinin sakatlıklarla sık sık kesintiye uğramasının psikolojik olarak kendisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

2019 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi olan Williamson, ESPN'de yayınlanan "NBA Today" programında Malika Andrews'e verdiği röportajda kariyeri boyunca maruz kaldığı eleştiriler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Williamson, özellikle oyuna yeterince önem vermediği yönündeki eleştirilerin kendisini en çok yaralayan konu olduğunu ifade etti.

"Beni en çok etkileyen şey insanların oyunu umursamadığımı söylemesiydi. Oysa ben gerçekten çok önemsiyorum," diyen Williamson sözlerine şöyle devam etti:

"Sahada olamadığınızda ve kenarda oturmak zorunda kaldığınızda, eleştirmenlerim bundan ne kadar nefret ediyorsa ben onlardan daha fazla nefret ediyorum. Çünkü ben kenarda olmak istemiyorum, sahada olmak istiyorum. Bu süreç aynı zamanda kendime dönüp bakmamı sağladı. Yeterince çalışıyor muyum? Yapmam gerekenleri gerçekten yapıyor muyum? Bu kadar sakatlık yaşamak ve uzun süre oynayamamak mental olarak beni çok etkiledi ama aynı zamanda profesyonel olarak büyümeme de yardımcı oldu."

Williamson, kariyerinin en zor döneminin 2021-22 sezonunu tamamen kaçırdığı üçüncü yılı olduğunu belirtti. Ameliyatın sonuçlarının belirsiz olduğu bir dönemde hem fiziksel hem de mental olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

"Kilo ve oyuna olan bağlılığım hakkında çok fazla eleştiri vardı," diyen Williamson, şu ifadeleri kullandı:

"Ama o sırada doktor bana 'Bu ameliyatı yapacağız ama işe yaramazsa bir sonraki adımın ne olacağını bilmiyoruz' diyordu. İnsanlar ise farklı şeyler söylüyordu. Herkesin fikri olabilir, bu normal. Ben Portland'da rehabilitasyon yapıyordum ve ayağımın iyileşip iyileşmeyeceğini bile bilmiyordum. Bu çok zor bir süreçti çünkü tek istediğim basketbol oynamaktı. Sevdiğim oyunu oynamak istiyordum. Ama televizyonu her açtığımda veya telefonuma baktığımda yalnızca olumsuz eleştiriler görüyordum. O dönemde bu beni gerçekten çok etkiledi."

Williamson kariyerinde çaylak sezonunda yalnızca 24 maçta, 2021-22 sezonunda hiç maçta, 2022-23 sezonunda ise hamstring sakatlığı nedeniyle 29 maçta forma giyebildi. Altı yıllık NBA kariyerinde sadece iki kez 50 maç barajını aşabildi.

Yıldız oyuncu mevcut sözleşmesine göre 2028 yılında serbest oyuncu olabilecek.

