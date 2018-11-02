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Zinedine Zidane'den Juventus mesajı! 'Umarım kısa zaman içinde...'

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran teknik direktör Zinedine Zidane, eski kulübü Juventus hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 04:00
Zinedine Zidane'den Juventus mesajı! 'Umarım kısa zaman içinde...'

Futbolculuk yıllarında Juventus forması giyen teknik direktör Zinedine Zidane, eski takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSMİ JUVENTUS İLE ANILIYOR!

5 sezon boyunca Juventus forması giyen Zidane, katıldığı bir toplantıda video ile İtalyan taraftarlara seslenirken ''Herkese selam! Umarım kısa bir süre için Torino'ya gelir ve sizinle vakit geçiririm.'' sözlerini kullandı.

Zinedine Zidane'ın ismi Juventus teknik direktörlüğü ile anılıyordu. İtalyan basını, Massimiliano Allegri'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını ve Zidane'ın takımın başına geçebileceğini iddia etmişti.

(Sporx)

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 04:00
  1. Zinedine Zidane
  2. Juventus
  3. Real Madrid

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