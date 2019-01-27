Zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı Tokat'ta üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. E.M.A. idaresindeki 60 HC 010 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Türkmen evleri yakınlarındaki kavşaktaki sinyalizasyon ışıklarında Y.Y. yönetimindeki 34 BGA 222 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BGA 222 plakalı otomobil ise H.İ.S'nin kullandığı 60 HY 037 plakalı otomobile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Gaziosamanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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