Kanat uzmanına güveniyor: Emre Belözoğlu'nun bütün umudu Mason Greenwood'da!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, daha gelmeden önce "İçindeki canavarı çıkaracağım" dediği Mason Greenwood'un üzerine millî arada deyim yerindeyse adeta düştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, daha gelmeden önce "İçindeki canavarı çıkaracağım" dediği Mason Greenwood'un üzerine millî arada deyim yerindeyse adeta düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başkan Aziz Yıldırım ile ilk görüşmesinde Mason Greenwood'a özel bir paragraf açmıştı. Hatta gazetemiz bunu haber yaparken "Emre'den Greenwood sözü! 'İçindeki canavarı çıkaracağım'" başlığını kullanmıştı.
Hemen ilk anda Emre Belözoğlu verdiği sözü yerine getirdi... Tanıdığı özgürlük sayesinde Mason Greenwood attığı 2 gol ve oynadığı futbolla Çorum karşısında harikalar yarattı. Ancak bu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeterli değil. Millî arada İngiliz oyuncunun üzerine sadece eğilmedi, adeta üzerine titredi.
Tüm planlarını Greenwood üzerine kuran Belözoğlu, İngiliz oyuncuya "Benim yıldızım sensin, bizi sen şampiyon yapacaksın" güvencesini verdi. Marsilya dönemindeki elit bitiricilik ve ceza sahası dışı şut tehdidini Fenerbahçe'ye tamamen yansıtmak için Belözoğlu, Greenwood'u oyunun daha da merkezine oturtacağını anlattı.
Zira oyuncunun Marsilya'da maç başına 56,3 olan topla buluşma ve 1,9 olan kilit pas verileri Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la sırasıyla 48,4 ve 1,4'e gerilemişti. Belözoğlu, İngiliz yıldızın Fransa'dayken ürettiği 3 ceza sahası dışı gol gibi uzaktan şut opsiyonlarını yeniden aktif etmeyi planlıyor. Rakip yarı alanda pas istasyonlarını artırması ve yüksek topla buluşma özgürlüğü tanıması, zaten 0,6 gol ortalamasıyla harika giden Greenwood'u Marsilya'daki zirve sezonunun da ötesine taşıyarak Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıracak anahtar olacağına inanıyor.
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