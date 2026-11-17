Sane bu süreçte Almanya Milli Takımı'nın da dışında kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Oyuncunun Galatasaray'dan aldığı senelik ücret ise şöyle: 9 milyon euro garanti 3 milyon euro sadakat primi Toplam: 12 milyon euro Şu ana kadar hiçbir kulübün oyuncuyla ilgili bilgi almadığı öğrenildi. Ayrıca Leroy Sane'nin de ayrılığı düşünmediği ortaya çıktı. Özetle, yıldız ismin kış döneminde ayrılma ihtimali mucize gibi bir şey olur... Sane, 11 Ocak'ta 31 yaşına girecek. Olası talipler de bu koşullarda yüksek maliyetlerin altına girmeyi planlamıyor.