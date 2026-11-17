Sitem ettiler artık: Leroy Sane'nin Galatasaray'dan ayrılma ihtimali: Mucize
Galatasaray'da Leroy Sane'nin devre arasında satılabileceği konuşuluyor. Ancak olası ayrılıktaki 2 maddede de sıkıntı var: 1- Oyuncunun kararı, 2- Talip.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da Leroy Sane'nin devre arasında satılabileceği konuşuluyor. Ancak olası ayrılıktaki 2 maddede de sıkıntı var: 1- Oyuncunun kararı, 2- Talip.
2025 yazında Bayern Münih ile mukavelesi biten Leroy Sane, bedelsiz olarak Galatasaray'a katılmıştı. Geçen sezon damga vurduğu bazı karşılaşmalar oldu. Bu sezon ise durumu şöyle:
Süper Lig: 11 maç, 450 dakika-skor katkısı yok Şampiyonlar Ligi: 4 maç, 117 dakika-skor katkısı yok
Sane bu süreçte Almanya Milli Takımı'nın da dışında kaldı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Oyuncunun Galatasaray'dan aldığı senelik ücret ise şöyle: 9 milyon euro garanti 3 milyon euro sadakat primi Toplam: 12 milyon euro Şu ana kadar hiçbir kulübün oyuncuyla ilgili bilgi almadığı öğrenildi. Ayrıca Leroy Sane'nin de ayrılığı düşünmediği ortaya çıktı. Özetle, yıldız ismin kış döneminde ayrılma ihtimali mucize gibi bir şey olur... Sane, 11 Ocak'ta 31 yaşına girecek. Olası talipler de bu koşullarda yüksek maliyetlerin altına girmeyi planlamıyor.
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