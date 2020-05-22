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Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bilecik’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, Bilecik-Osmaneli karayolu uzun bir süre trafiğe kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:07:58 -
Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bilecik’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, Bilecik-Osmaneli karayolu uzun bir süre trafiğe kapandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli ilçesine seyir halindeki Köksal Şimşek yönetimindeki 11 EP 019 plakalı kamyonet, Gülümbe rampalarına geldiği esnada havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü aracın hakimiyeti kaybetti. Araç ilk olarak karşı şeritten gelen Gölpazarı’ndan Bilecik’e yolcu taşıyan Metin Okcan (50) idaresindeki 11 AA J147 plakalı midibüsüne, ardından Erkan Özdemir (34) idaresindeki 11 AAP 506 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Köksal Şimşek ve yanında yolcu olarak bulunan Efe Şimşek,otomobil sürücüsü Erkan Özdemir ve yanında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Davron Zhon ve Hasan Karadayı kaza sonucu yaralandı.


Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri kaza bölgesinde başka araçların kazaya sebebiyet vermemesi için yolu bir süre trafiğe kapattı. Bilecik-Osmaneli karayolu uzun bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

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