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Yerel Zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı
Yerel

Zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 14:33:00 -

Karabük’te 1 kişinin yaralandığı üç araçlı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. Yolcu almak için duran İ.A. idaresindeki 78 M 0362 plakalı minibüse, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki 06 DPY 749 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile de M. A. idaresindeki 34 LJV 49 plakalı başka bir araç çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.S. kendi imkanları ile Karabük Medikar Hastanesine başvurdu.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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