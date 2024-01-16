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Ekonomi Zincir marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Ekonomi

Zincir marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:36:00 - 2024-01-16 14:08:34
Zincir marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi. Kararla birlikte zincir marketler, glutensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açacak.

Çölyak Vakfı’nın Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiği temasların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından, zincir marketler, glütensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açarak önemli bir eksiğin karşılanmasına katkı sunacak. Çölyak hastalarını ve glüten intoleransına sahip kişileri da yakından ilgilendiren kararla birlikte glütensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitleri artık daha çok sayıda tüketiciye ulaşabilecek.

"Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli gelişme"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, vakfın yürüttüğü görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu karar, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme. Böylece, glütensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz. Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran insan odaklı bir adım atmıştık. Daha sonra vakıf ve dernekler ile iş birliği halinde ürün geliştirme sürecini yürüttüğümüz Sinangil Gluten Yok markamızı tüketiciyle buluşturduk. Markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla rafta yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu değerli kararı alan Ticaret Bakanlığımıza ve yürüttüğü temaslarla sürece katkıda bulunan vakfa teşekkür ediyorum” dedi.

Glutensiz ürüne erişimin önü açıldı

Karara ilişkin görüşlerini aktaran Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, “Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glütensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glütensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik. Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu kıymetli yönetmeliğin resmi gazetede duyurulması hepimizi memnun etti. Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.

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