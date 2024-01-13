Zincir market iflas bayrağını çekti! 92 mağaza kepenk indirdi, 15 bin kişi artık işsiz!
Dev zincir market ekonomik kriz nedeniyle iflas etti. 92 mağazası apar topar kapatılan market zincirinin 15 bin çalışanı işsiz kaldı.
Dünyadaki ekonomik çalkantılar piyasayı derinden etkiliyor. Ekonomik krizler şimdi de şirketleri vurdu. 92 mağazası bulunan market zinciri iflas etti. 15 bin çalışan işsiz kaldı.
GALERIA KARSTADT İFLASLA YÜZ YÜZE
Almanya’nın önde gelen dev market zincirlerinden Galeria Karstadt, son dört yılda üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu. Avusturya, Almanya ve İsviçre'de büyük alışveriş merkezleri ve çeşitli yüksek profilli projelere sahip olan iş insanı Rene Benko'nun kurucusu olduğu Signa şirketinin, 2023 yılı Kasım ayında 5 milyar avronun üzerinde borçla iflas başvurusunda bulunmasının hemen ardından Galeria Karstadt iflası piyasaları derinden sarstı.
İLK İFLAS BAŞVURUSUNDA 40 MAĞAZA KAPATILDI
Galeria, ilk iflas başvurusunu 2020 yılı Nisan ayında Kovid-19 salgını döneminde yapmıştı. Bu başvurunun ardından ise 40 mağazasını kapatmak zorunda kalmış ve 4 bin kişi bu sebepten işsiz kalmıştı.
TEKRAR İFLAS BAŞVURUSU YAPTILAR
Şirkte bu süreçte, yaklaşık 700 milyon avro kamu yardımı aldı. 2022 yılı Ekim ayında ise enerji fiyatlarındaki hızlı artış, yüksek enflasyon ve zayıf tüketici talebi nedeniyle tekrar iflas başvurusunda bulundu.
Ekonomi
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