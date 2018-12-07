Zina, kim tarafından nasıl suç olmaktan çıkartıldı?

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Zina eylemi 1998 yılında suç olmaktan çıkartıldı. Peki toplum ahlakımızı zedeleyen ve Türk-Aile yapısına zarar veren zina, ne gerekçe ile suç olmaktan çıkartıldı. Sürecin detaylarını Avukat Rahmi Kurt ile konuştuk.

- Zina eylemi suç olmaktan kim tarafından ve neden çıkartıldı?

Rahmi KURT: Herşeyden önce şunu söyleyelim ki tarihsel sürece baktığımızda (Sol kesimin dillendirdiği) zinayı suç olmaktan AK Parti çıkarttı söylemi apaçık bir yalandır. Karalama kampanyasıdır. Zina kapsamında erkeklerin cezalarını öngören madde 1996'da, kadınların cezasını belirleyen madde de 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. AK Parti 1996 ve 1998 yıllarında değil iktidar olmak henüz kurulmamıştı bile.

- Söz konusu zina suçunun 440 ve 441. maddeleri neleri kapsıyor?

Rahmi KURT: Şu anki ceza kanunumuz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Bu kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdi. Ondan önce 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vardı. O da 1926 tarihinde İtalya Ceza Kanunu baz alınarak yürürlüğe girmişti. Orda eski Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441. maddeleri var. Bu maddelerde zina suç olarak düzenlenmişti.

- Peki zina eden kadın ve erkek için aynı yaptırımlar mı uygulanıyordu?

Bu kanunda 'kadın' için 3 aydan 30 aya kadar ceza öngörülüyordu. Zina yaptığı karşı taraf yani 'erkek' için de aynı ceza uygulanıyordu. 440. madde kadın, 441. madde de erkekler için düzenlenmişti. 441. maddede erkek için zina suçu daha ağır şartlara bağlanmıştı. Daha ağır derken cezalandırılması daha zor şartlara bağlanmıştı demek istiyorum. Erkek açısından zina suçunun oluşabilmesi için bir kadınla ev tutup evli gibi yaşaması veya kendi eşi ile birlikte yaşadığı evde ayrıca bir kadınlada evli gibi yaşaması şartı aranmıştı.Yani erkek için bir sefere mahsus dışarıda zina yapmak suç olarak düzenlenmemişti.

- Anayasa Mahkemesi'nin Zina Yasası'nı eşitlik ilkesine uygun bulmaması yaptırımların farklılığından dolayı mıydı?

Rahmi KURT: 440. maddede zina kadın için her türlü suç görülürken erkek için hem birlikte yaşayacak hem de suçun oluşması için belirli bir süre geçmesi gerekecekti. Anayasa'nın 10. maddesi var. Burada 'Eşitlik İlkesi' söz konusu. Irk, din, dil cinsiyet vb. gözetmeksizin kanun önünde herkes eşittir. Durum böyle olunca Anayasa Mahkemesi, 440 ve 441. maddeleri eşitlik ilkesine aykırı bulduğu için 1996 yılında erkeklerin zina suçunu kapsayan 441. maddeyi iptal etti.Meclisten yeni bir çalışmanın yapılmasını istedi. Burada Anayasa Mahkemesi zinayı suç olmaktan çıkartmak için düzenlemeye gitmedi. 441. maddenin Anayasanın 10. maddesine uygun şekilde (Eşitlik İlkesi) düzenlenmesini istedi.

- 441. madde meclis tarafından ne zaman yeniden düzenlendi?

Rahmi KURT: 441. maddedeki istenen düzenleme TBMM tarafından hiçbir zaman yapılmadı. Bu alanda bir boşluk oluştu. Kadının zinası 440. maddede suç olarak kalırken erkeğin zinasını içeren 441. madde iptal edildiğinden yok hükmünde kaldı. 1996'dan 1998'e kadar bu noktada bir boşluk yaşandı. Anayasa mahkemesi bu alandaki boşluğu gördü. 441. madde yeniden yapılandırılmadığı için de kadının zina suçunu belirleyen 440. maddeyi 23 Haziran 1998'de iptal etti. Çünkü 441. maddeyi iptal ettiler ve yeni bir düzenleme yapılmayınca 440. maddenin varlığı yine eşitlik ilkesine aykırı bulundu. 441. madde yoktu. Kadınlar ceza alıyordu ancak erkekler değil ceza almak yargılanamıyordu bile."

-Avrupa Birliği müzakerelerinin başlangıcında AB, Türkiye'ye zaten olmayan yasayı mı şart koştu?

Rahmi KURT: 440 ve 441. maddeden oluşan zina kanununun yokluğunda, 6 sene sonra 2004 yılında Avrupa Birliği müzakereleri başladı. AB, Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinin başlaması için zina suçunun Türk Ceza Kanunu'na yeniden girmemesini istedi. Zaten olmayan bir kanundu ancak AK Parti ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar kimliğinin farkındalardı ve yeniden zina suçunun gündeme gelebileceğini düşünüyorlardı. Yeni Türk Ceza Kanunu 2005'te yürürlüğe girdi ancak çalışmaları 2004 yılında devam ediyordu. O dönemki Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde ki zina hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülkede suç değil. Türkiye'de de suç olmaması isteniyordu. Mesela 2002 yılındaki Medeni Kanun'da kadınlara birçok hak verildi. Mal paylaşımında kadınlar daha geniş haklara sahip oldu, erkeklere evden uzaklaştırma gibi cezalar öngörüldü. Bu kanunlarda Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında belirlendi. Sayın Erdoğan o günlerde malum kesim tarafından; 'Bizi Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Toplumumuzu Araplara benzetmeye çalışıyor'' denilerek eleştiriliyordu. Yani hem Avrupa'ya uzağız diyorsun hem de zinayı yasakladı diyorsun. AK Parti iktidara gelmediğinde olmayan Zina Yasası'nı Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında gündeme almamıştır. Zaten Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki pişmanlığını da; ''Avrupa Birliği Müzakereleri sürecinde hata yaptık. Zina Yasası yeniden düzenlenmeli'' diyerek dile getirmiştir.