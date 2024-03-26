Zina dünyayı uçuruma sürüklüyor! O hastalıklar aşırı arttı!

İngiltere'de milletvekilleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların arttığı bir dönemde, gençlerin cinselliği çevrimiçi pornografiden öğrendiğini, geleneksel cinsel eğitimin onları "başarısızlığa uğrattığını" söyledi.

Kadınlar ve Eşitlikler Komitesi, "yetkili tavsiyelerin bulunmaması" nedeniyle seks ve cinsel sağlıkla ilgili çevrimiçi bilgilerin "kabul edilemez bir zarar riski" bulunduğunu vurguladı.

Sky News'te yer alan habere gören vekiller, "ilişkiler ve cinsel eğitimin gençleri başarısızlığa uğrattığına dair ikna edici kanıtlar bulunduğunu" ve prezervatif kullanımının faydalarının "müfredatın önemli bir parçası olması gerektiğini" söyledi. Ayrıca hükümeti, cinsel sağlık hizmetlerine ayrılan finansmanın yıldan yıla azalması nedeniyle "uyarıları dikkate almamakla" eleştirdiler.

Komite, raporunda belsoğukluğu vakalarının 2022'de 82 bin 592'ye yükseldiğini tespit etti; bu, kayıtların başladığı 1918'den bu yana görülen en yüksek rakam...

Ayrıca, bulaşıcı frengi teşhislerinin 2022'de 8 bin 692'ye yükseldiğini (1948'den bu yana en büyük yıllık sayı) ve genel olarak İngiltere'de 2022'de 392 bin 453 yeni cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) tanısının bulunduğunu (yani günde 1.000'den fazla) belirttiler.

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Kadın ve Eşitlik Komitesi Başkanı Milletvekili Caroline Nokes, rakamları "kırmızı bayrak" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Cinsel sağlık hizmetleri kırılma noktasında. Yetersiz finansmana sahipler ve birçok durumda yerel bölgelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayamıyorlar. Cinsel sağlık hizmetlerine olan talebin arttığı bir dönemde finansmanı önemli ölçüde azaltmak sürdürülebilir değildir ve bariz bir yanlış ekonomidir."

Bir hükümet sözcüsü ise yanıt olarak şunları söyledi:

"Gençlerin güvenli, bilgili ve sağlıklı seçimler yapmalarını sağlamak için 2020'de tüm orta okullarda ilişkiler ve cinsellik eğitimi sunmayı zorunlu hale getirdik. İçerik, daha güvenli seks ve doğum kontrolü ve bunların CYBE'leri nasıl azaltabileceği hakkında bilgiler içeriyor.

Bu yıl, cinsel sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere kamu sağlık hizmetlerini finanse etmek için İngiltere'deki yerel makamlara 3,5 milyar sterlinden fazla para ayırdık ve bu finansman önümüzdeki üç yılın her birinde artacak."