0553 313 94 23

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti

06 Eylül 2019 Cuma 10:03
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti

HARARE/ANKARA (AA) - Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "özgürlüğün simgesi" olarak nitelendirdiği eski Devlet Başkanı Mugabe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ailesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayından bu yana Singapur'da tedavi gören Mugabe'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.

Mugabe, askeri müdahaleden bir hafta sonra görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

- Ülkeyi 37 yıl yönetti

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi Güney Rodezya adını taşıyan Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe, 1924'te dünyaya geldi.

Güçlü hitabetiyle bilinen Mugabe, ilk olarak 1970'li yıllarda başını çektiği Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği'nin beyazlara karşı verdiği mücadeleyle ün kazandı.

Mugabe, partisinin Mart 1980 seçimlerini kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı Zimbabve olarak değiştirildi.

Zimbabve'de 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz, iç çatışmaya dönüştü ve çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı.

Mugabe sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:03
  1. Robert Mugabe
  2. Zimbabve

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu’na ziyaret
    1. Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu’na..
    2. Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi
    3. Haliliye Voleybol Takımı lige sıkı..
    4. Kızılırmak derneklerinden Taşdelen’e..
    5. Filipinler’de dang humması salgını
    6. Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir
    7. 5 yatırıma 14 milyar TL
    8. "GastroAntep" sanayi ve ticareti..
    9. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    10. Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a..
    11. Kaplan: Uyarıyorum, intihar ediyoruz!
    12. Türkeli’de Köylü Pazarı hizmete girdi
    13. Diyarbakır'da terör operasyonu
    14. Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
    15. HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
    16. Sinop’ta inşaat malzemesi yüklü..
    17. Milli güreşçiler olimpiyat kotası için..
    18. Türkiye ile Andorra 3. kez..
    19. Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım..
    20. Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal,..
    21. EYT son durum ne? Cumhurbaşkanı..
    22. "Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi..
    23. Başkan Yavaş’tan UMEM’e ziyaret
    24. Av yasağı bitti, balık bollaştı
    25. Konya SMMMO Başkanı Erdal:..
    26. Kazada yaralanan kadın 10 gün sonra..
    27. Plajı olmayan şehrin şampiyon..
    28. Beydeğirmeni Projesi’ne ilgi artıyor
    29. Sağlıklı beslenme okul başarısını..
    30. Balıkesir’de polisten kırmızı ışık ve..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!