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Aktüel Zimbabve'de yolsuzlukla mücadele kapsamında 501 araç ele geçirildi
Aktüel

Zimbabve'de yolsuzlukla mücadele kapsamında 501 araç ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:17:34 -
Zimbabve'de yolsuzlukla mücadele kapsamında 501 araç ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de yolsuzluklarla mücadelede son 18 ayda, yolsuzlukla elde edilmiş paralarla alınmış ya da rüşvet olarak verilmiş 501 aracın ele geçirildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Zimbabve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Loice Matanda, ele geçirilen araçların değerinin 5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Aralarında lüks araçların da bulunduğunu aktaran Matanda, "Yolsuzluklarla mücadele kapsamında son 18 ayda 501 araç ele geçirildi." dedi.

Aralarında iki bakanın da olduğu çok sayıda kişinin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklandığını bildiren Matanda, ülkedeki yolsuzlukların sonlandırılması amacıyla özel bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Ele geçirilen araçların, yolsuzluktan elde edilen paralarla alındığı ya da rüşvet olarak verildiği kaydedildi.

Afrika’nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz ile yolsuzluklar ve adam kayırmacılık nedeniyle kurumlar düzgün çalışamıyor ve uluslararası yaptırımlar da ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

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