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Dünya

Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 100 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:09:00 -
Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı

 

 

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 30 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden 100 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu"

Nyathi, ülkede insanların çoğunun artık Kovid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu." dedi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

 

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