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Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzattı

2020-04-19 20:28:27 -
Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzattı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, mevcut durum dahilinde sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Yasaktan maden şirketlerinin etkilenmeyeceği belirtildi.

Zimbabve'de 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesi bekleniyordu.

Ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısı 25, virüs kaynaklı olan ölenlerin sayısı da 3 olarak açıklanmıştı.


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