Zilletin kalbi taş çıktı

Seçimden önce sözde “helalleşme” adı altında oy avcılığına soyunan, kalp işaretleri ve yapmacık gülücüklerle vatandaşlara şirinlik yapan zillet paydaşları, tarihi hezimetin ardından yeniden milli iradeyi hedef alarak, zehirli diliyle nefret saçmaya başladı. Başta PKK ve FETÖ olmak üzere eli kanlı terör örgütleriyle kapalı kapılar ardında gerçekleşen kirli pazarlıkları görmezden gelen ve küresel çetelere icazet seferleri düzenleyen Kılıçdaroğlu’nun beceriksizliğini örtmeye çalışan malum zihniyet, seçim mağlubiyetinin faturasını vatandaşa kesmeye kalkıştı. Cumhur İttifakı’nın Meclis’te ezici üstünlüğü elde etmesini ve Erdoğan’ın seçimin birinci turunu açık ara farkla bitirmesini sindiremeyen seküler yobazlar, siyasetçisiyle, medyasıyla ve paralı trolleriyle, başta depremzedeler olmak üzere kendilerine oy vermeyen seçmeni hedef alarak, hakaretler yağdırdı.

Sevgi gitti, nefret geldi

Seçimden önce “sevgi”, “barış”, “demokrasi” ve “dostluk” mesajları veren, Başkan Erdoğan’ın en yakın rakibine 2.5 milyon oy fark atarak ilk turu önce tamamlamasının ardından deliye dönen zillet bileşenlerinin rezil paylaşımlarından bazıları şöyle:

Başta depremzedeler olmak üzere seçmeni hedef alan Sözcü, “Demek ki millet TOGGmuş” manşetiyle, Cumhur İttifakı’nı destekleyen kesime hakaretler yağdırdı.

Cumhuriyet gazetesine kalem oynatan ve tek mahareti ayı oynatmak olan Müjdat Gezen, “Yaşasın kötülük, kahrolsun adalet” diyerek nefret kustu.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Sonuçlar, milletin acı ve ıstırap çekmeyi sevdiğini gösteriyor!” şeklinde rezil ifadeler kullandı.

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Sonuçları sindiremeyen CHP Darıca Kadın Kollarında görevli Nevriye Cura Gir, “Eeee ne demişler ‘acırsan acınacak hale düşersin’ kahrolsun içimizde ki insan sevgisi... Demek yaşatmak yerine ölülerini iyi gömmüşler” diyerek felaketzedeleri hedef aldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı Şafak Akın İbiloğlu, “Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Erdoğan: %69. Hani insanlar yardım beklerken sosyal medyanın kesildiği günler.... Deveyi diken, sonra neydi...” rezil paylaşımına imza attı.

Kılıçdaroğlu’na verdiği açık destekle bilinen oyuncu artığı Zeynep Beşerler, “Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık...” paylaşımıyla millete hakaret etti.

Tiyatrocu bozuntusu Berna Laçin, “Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler Allah müstahakımızı versin!” paylaşımıyla, seçmene beddua etti.

Derya Şensoy da Erdoğan’ın aldığı zafer sonrasında babası Ferhan Şensoy’un tiyatro oyunundan, “Başımıza bu adamları seçip seçip getiren bu millet... Biz hep sanki bu millet, başka bir millet gibi düşünüyoruz, asıl salaklığımız orada zaten... Evet işte o millet, bu millet” bölümünü paylaştı.

Oynadığı geğirmeli-yellenmeli filmler yüzünden yıllarca malum zihniyet tarafından horlanan Şahan Gökbakar ise, “Dün gördüm ki yüzde 50 durumdan memnun” diyerek, seçmene dil uzattı.

l Çok sayıda paralı trol de depremin vurduğu 11 ilde Cumhur İttifakı’nın açık ara önde çıkması üzerine, sosyal medyadan felaketzedelere galiz küfürler savurdu.

Ağızlarından def-i hacet akıyor

Nefret dilini değerlendiren Altay Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Başkanı Hasan Kapar, şunları söyledi: “Anadolu ahalisinin sağduyusunun galip geldiği 14 Mayıs seçim gecesi, masanın altında bir tek Kılıçdaroğlu kalmadı. Zillet ittifakı taraftarları da içlerindeki kin ve nefreti aynı masanın altında saklayamadı ve bütün çirkinliklerini masanın üstüne yaydı. Özellikle deprem bölgesindeki, iktidar lehine gerçekleşen oy patlaması karşısında resmen ağızlarından def-i hacet giderdiler. Tabii biz bu hakaretlere şaşırmadık. Verdikleri kana, yaptıkları 20 TL’lik bağışlara kadar dillerine dolayan zillet taraftarları, karşılıksız ‘iyilik’ ile ‘gerçek insan’ olmaya ne kadar uzak olduklarını bir kez daha teyit etmiş oldular. Gazete manşetlerine taşıdıkları ‘demek ki toggmuşlar’ ifadesi ise ‘Nişantaşı muhalefetinin’, Anadolu irfanından ne kadar bihaber olduklarının açık kanıtıdır.”

Allah milletimizi korusun

Yazar ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda ise, şunları söyledi: “Daha düne kadar miting meydanlarında seçmene kalp yapanlar, bugün vatandaşlara galiz küfürler savuruyor. Düne kadar ‘helalleşenler’, milli iradeye her türlü hakareti ediyor. Düne kadar, iktidarı depremzedelere yeterince destek vermediği gerekçesiyle eleştirenler, bugün seçim sonuçlarına bakarak ‘Allah iyi ki depremi vermiş’ diyerek felaketzedelere kin kusuyor. Bugün, ‘yardımı yapmasaydım’ diyen kafa, yarın iktidara gelse kimseyle helalleşemez. Allah milletimizi bu kafadan korusun. 28 Mayıs’tan sonra da devam edecekler. Bu kafa asla değişmeyecek. Bunlarla mücadelemiz sonsuza kadar devam edecek. CHP ve avanesi milletle asla helalleşemez.”