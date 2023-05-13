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Gündem Zilletçi Batı, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyor
Gündem

Zilletçi Batı, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-05-13 11:13:00 -
Zilletçi Batı, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyor

Sözde tarafsız batı ve medyası Türkiye’nin yüzyılına damga vuracak seçime yönelik analizlerini yedili koalisyon masasına taraf olarak yayınlamaya devam ediyor. Alman Der Spiegel dergisinden sonra İngiliz yayın kuruluşu The Telegraph, açık bir şekilde Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir analiz yayınladı.

 HABER MERKEZİ 

SEVİNECEKLERMİŞ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak üyelerinin gerek ABD gerek NATO gerekse de Rusya ile ilgili açıklamalarının Batılı liderler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu Türkiye seçimlerini kaybederse özgür dünyanın sevinecek bir nedeni olacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca analizde, Batılı liderlerin, cumhurbaşkanı adayı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “NATO ve ABD ile ilişkileri düzeltme sözü verme taahhüdüne büyük ilgi gösterdiğine” dikkat çekildi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu ile Batılı ortaklarının, uzun süredir askıda olan Avrupa Birliği’ne üyelik girişimini “yeniden canlandırmaktan” söz ettiği kaydedildi.

ABD’NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

Öte yandan, ABD merkezli Al Monitor internet sitesi, “Kılıçdaroğlu’nun kazanması, gergin ABD ilişkilerini yeniden ayarlayabilir” başlıklı makale yayınladı. Makalede verilen bilgilere göre, “Amerikalı yetkililer arasında sandıktan Kılıçdaroğlu’nun çıkmasına yönelik bir beklenti olduğu belirtildi. 

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