Zilletçi Batı, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyor

HABER MERKEZİ

SEVİNECEKLERMİŞ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak üyelerinin gerek ABD gerek NATO gerekse de Rusya ile ilgili açıklamalarının Batılı liderler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu Türkiye seçimlerini kaybederse özgür dünyanın sevinecek bir nedeni olacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca analizde, Batılı liderlerin, cumhurbaşkanı adayı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “NATO ve ABD ile ilişkileri düzeltme sözü verme taahhüdüne büyük ilgi gösterdiğine” dikkat çekildi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu ile Batılı ortaklarının, uzun süredir askıda olan Avrupa Birliği’ne üyelik girişimini “yeniden canlandırmaktan” söz ettiği kaydedildi.

ABD’NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

Öte yandan, ABD merkezli Al Monitor internet sitesi, “Kılıçdaroğlu’nun kazanması, gergin ABD ilişkilerini yeniden ayarlayabilir” başlıklı makale yayınladı. Makalede verilen bilgilere göre, “Amerikalı yetkililer arasında sandıktan Kılıçdaroğlu’nun çıkmasına yönelik bir beklenti olduğu belirtildi.