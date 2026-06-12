Öte yandan, Beşiktaş’ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ancak yalnızca 6 ay sonra yollarını ayırdığı sol bek David Jurasek ise Çekya formasıyla kulübeden çıkamadı ve maçta hiç süre bulamadı. Fenerbahçe’ye geri döneceği iddialarıyla gündemi sarsan Kim Min-jae, Güney Kore’nin 3’lü savunmasının solunda görmeye alışık olunan rolünün aksine, bu kez merkez stoper olarak görev yaptı ve savunmayı başarıyla yönetti. PSG’den ayrılması kesinleşen ve Türk takımlarının gözdesi konumunda bulunan Lee Kang-in, sergilediği futbolla maça damga vurdu. Hücum organizasyonlarını kusursuz yöneten yıldız oyuncu, sahanın en iyisi olarak öne çıktı.