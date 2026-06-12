Dünya Kupası'nda fark oluşturacak gibi... Güney Kore kazandı: Beşiktaşlılar güldü
Güney Kore’nin Çekya’yı 2-1 devirdiği maçta, Son’un yerine giren Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh galibiyeti getirdi.
Güney Kore’nin Çekya’yı 2-1 devirdiği maçta, Son’un yerine giren Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh galibiyeti getirdi.
Dünya Kupası'nın ikinci maçında Güney Kore’nin Çekya’yı 2-1 mağup ettiği heyecan dolu maçta Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh galibiyeti getiren isim oldu. Maçta ayrıca Türk takımlarının transfer gündemindeki isimler ve eski tanıdıklar sahne aldı.
Çekya, 59. dakikada Krejci ile öne geçse de pes etmeyen Kore, 67'de In-beom Hwang ile eşitliği yakaladı. Maçın kaderini belirleyen hamle ise kulübeden geldi. Dünyaca ünlü yıldız Son’un yerine oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, 80. dakikada attığı muhteşem golle Güney Kore’ye 3 puanı armağan etti. Kore'de Hyeon-Gyu Oh kahramanlaşırken, Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında adı geçen Çek golcü Patrik Schick ise tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Sahanın en etkisiz isimlerinden biri olan Schick, 64. dakikada yerini Chory’ye bırakmak zorunda kaldı.
Öte yandan, Beşiktaş’ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ancak yalnızca 6 ay sonra yollarını ayırdığı sol bek David Jurasek ise Çekya formasıyla kulübeden çıkamadı ve maçta hiç süre bulamadı. Fenerbahçe’ye geri döneceği iddialarıyla gündemi sarsan Kim Min-jae, Güney Kore’nin 3’lü savunmasının solunda görmeye alışık olunan rolünün aksine, bu kez merkez stoper olarak görev yaptı ve savunmayı başarıyla yönetti. PSG’den ayrılması kesinleşen ve Türk takımlarının gözdesi konumunda bulunan Lee Kang-in, sergilediği futbolla maça damga vurdu. Hücum organizasyonlarını kusursuz yöneten yıldız oyuncu, sahanın en iyisi olarak öne çıktı.
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