Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı

Peki, Neden Bu Renk Tehlikeli? Karpuzun içindeki bu anormal renk değişiminin arkasında genellikle iki büyük risk yatar: Hormon ve "Erken Hasat" İlaçları Mevsiminden önce piyasaya sürülen ya da hızla kızarması sağlanan karpuzlara enjekte edilen bazı büyüme düzenleyiciler ve liflerin belirgin bir şekilde sarıya dönmesi ve etli kısmın doğal olmayan, adeta yapay bir parlaklığa sahip olması tehlikenin işaretidir. Normal, sağlıklı ve doğal bir karpuzun iç lifleri beyaz veya hafif krem rengi olur. Ancak liflerin belirgin bir şekilde sarıya dönmesi ve etli kısmın doğal olmayan, adeta yapay bir parlaklığa sahip olması tehlikenin işaretidir. Karpuzun renginin tehlikeli olabileceği durumlar şu şekildedir: Karpuzda görülen anormal renkler ve ton farklılıkları genellikle hormon kullanımının, tarım ilaçlarının veya bozulmanın göstergesidir. Doğal olmayan renkler, kimyasal kalıntılar veya bakteri üremesi nedeniyle gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Beyaza Çalan Kırmızı veya Pembe Tonlar: Karpuzun içi çok parlak, yapay bir kırmızı ve dış kabuğu pürüzsüz ancak iç eti beyaza veya pembeye dönükse, bu durum meyveyi vaktinden önce olgunlaştıran kimyasal hormonların kullanıldığını gösterebilir. Beyaz ve İnce Çekirdekler: Hormonlu karpuzlarda tam siyahlaşmamış, yumuşak ve beyaz çekirdekler görülür. Kabuk Kısmında Sararma ve Delikler: İç kabukta (meyvenin beyaz kısmında) aşırı sararma veya kabuk üzerinde iğne delikleri varsa bu durum meyveye kimyasal enjekte edildiğinin veya zararlı mikroorganizmaların ürediğinin işaretidir Su Testinde Pembe/Kırmızı Su: Bir parça karpuz kesilip bir bardak suya bırakıldığında suyun rengi hemen pembe veya kırmızıya boyanıyorsa, bu karpuzda aşırı nitrat veya renklendirici hormon bulunduğunu gösterir. Kesildikten sonra oda sıcaklığında bekletilen karpuzlar da hızla salmonella veya E.coli gibi bakteriler üreterek zehirlenmelere neden olabilir. Karpuz seçerken veya tüketirken: Karpuzun renginin kendi içinde homojen ve liflerin normal yapıda olmasına dikkat edin.Dilimlenmiş karpuz alırken dışarıda açıkta beklememiş olanları tercih edin. İyi bir karpuz seçerken dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar ise kabuktaki lekeler ve meyvenin ağırlığıdır. Karpuzun tarlada toprağa temas eden kısmında beyaz yerine kremsi bir sarı leke bulunması, o karpuzun güneş altında yeterince beklediğini ve dalında doğal yollarla olgunlaştığını kanıtlar. Dilimlediğiniz karpuzun rengi normal görünmüyorsa ya da kokusunda bir tuhaflık seziyorsanız, verdiğiniz parayı düşünerek sağlığınızı tehlikeye atmayın. Bu tür şüpheli ve yapay duran karpuzları sakın tüketmeyin, kesinlikle uzak durun.