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Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı
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Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz ülkemizde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Yaz mevsiminde karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir risk olabilir. Peki, karpuz nasıl seçilir? Karpuzun rengi neden tehlikeli? Karpuzun kalitesi nasıl anlaşılır? Sıcaklara karşı serinlemek için etkili olabilir bu besin kaynağımız...

#1
Foto - Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz ile ilgili sakın yapmayın uyarısı geldi. Gıda Mühendisi Nurten Sırma özellikle dış kabuk kısmında bulunan bakterilerin kesim sırasında iç kısma taşınmasının risk olacağını öngörüyor.

#2
Foto - Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı

Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz hakkında Gıda Mühendisi Nurten Sırma özellikle dış kabuk kısmında bulunan bakterilerin kesim sırasında iç kısma taşınması riske yol açabileceği konusunda öngörülerde bulunuyor. Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz, sıcakalara karşı serinletici ve lezzetli yapısıyla sıkça tercih ediliyor. Ancak pazar ve marketlerde dilimlenmiş halde satışa sunulan karpuzlar, uygun hijyen koşullarında muhafaza edilmediğinde çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

#3
Foto - Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı

Uzmanlara göre, özellikle dış kabuk kısmında bulunan bakterilerin kesim sırasında iç kısma taşınması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Karpuzu kestiğinizde içinin aşırı parlak, koyu morumsu bir kırmızı olduğunu görüyorsanız ve meyvenin içindeki damarlar (lifler) beyaz yerine sapsarıysa dikkat. NTV'de yer alan habere göre; Gıda zehirlenmesine neden olan salmonella bakterisine dikkat çeken Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Kirli bıçakla kestiğini zaman bu dışındaki kirli kısmı içine de bulaştırmış oluyorsunuz." diyerek tehlikeye dikkat çekti. "KARPUZ KABUĞUNU ASLA ISLAK BIRAKMAYIN" Zehirneme durumunda bulantı, kusma, ishal ve mide krampları gibi belirtiler görülebileceğini belirten Sırma, "Uluslararası gıda otoriteleri der ki; karpuzun kabuğunu yıkayın ama ıslak bırakmayın, hemen kağıt havluyla kurulayın." şeklinde konuştu. Sağlıklı ve lezzetli karpuz nasıl nasıl olmalı? İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır? Sağlıklı ve lezzetli bir karpuz; dışı mat görünümlü, simetrik şekilli ve boyutuna göre ağır olmalıdır. Alt kısmında kremsi sarı bir "tarla lekesi" bulunmalı ve hafifçe vurulduğunda tok, derin bir ses çıkarmalıdır. Kabuğunda çürük veya çatlak olmamasına da özen gösterilmelidir.

#4
Foto - Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı

Peki, Neden Bu Renk Tehlikeli? Karpuzun içindeki bu anormal renk değişiminin arkasında genellikle iki büyük risk yatar: Hormon ve "Erken Hasat" İlaçları Mevsiminden önce piyasaya sürülen ya da hızla kızarması sağlanan karpuzlara enjekte edilen bazı büyüme düzenleyiciler ve liflerin belirgin bir şekilde sarıya dönmesi ve etli kısmın doğal olmayan, adeta yapay bir parlaklığa sahip olması tehlikenin işaretidir. Normal, sağlıklı ve doğal bir karpuzun iç lifleri beyaz veya hafif krem rengi olur. Ancak liflerin belirgin bir şekilde sarıya dönmesi ve etli kısmın doğal olmayan, adeta yapay bir parlaklığa sahip olması tehlikenin işaretidir. Karpuzun renginin tehlikeli olabileceği durumlar şu şekildedir: Karpuzda görülen anormal renkler ve ton farklılıkları genellikle hormon kullanımının, tarım ilaçlarının veya bozulmanın göstergesidir. Doğal olmayan renkler, kimyasal kalıntılar veya bakteri üremesi nedeniyle gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Beyaza Çalan Kırmızı veya Pembe Tonlar: Karpuzun içi çok parlak, yapay bir kırmızı ve dış kabuğu pürüzsüz ancak iç eti beyaza veya pembeye dönükse, bu durum meyveyi vaktinden önce olgunlaştıran kimyasal hormonların kullanıldığını gösterebilir. Beyaz ve İnce Çekirdekler: Hormonlu karpuzlarda tam siyahlaşmamış, yumuşak ve beyaz çekirdekler görülür. Kabuk Kısmında Sararma ve Delikler: İç kabukta (meyvenin beyaz kısmında) aşırı sararma veya kabuk üzerinde iğne delikleri varsa bu durum meyveye kimyasal enjekte edildiğinin veya zararlı mikroorganizmaların ürediğinin işaretidir Su Testinde Pembe/Kırmızı Su: Bir parça karpuz kesilip bir bardak suya bırakıldığında suyun rengi hemen pembe veya kırmızıya boyanıyorsa, bu karpuzda aşırı nitrat veya renklendirici hormon bulunduğunu gösterir. Kesildikten sonra oda sıcaklığında bekletilen karpuzlar da hızla salmonella veya E.coli gibi bakteriler üreterek zehirlenmelere neden olabilir. Karpuz seçerken veya tüketirken: Karpuzun renginin kendi içinde homojen ve liflerin normal yapıda olmasına dikkat edin.Dilimlenmiş karpuz alırken dışarıda açıkta beklememiş olanları tercih edin. İyi bir karpuz seçerken dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar ise kabuktaki lekeler ve meyvenin ağırlığıdır. Karpuzun tarlada toprağa temas eden kısmında beyaz yerine kremsi bir sarı leke bulunması, o karpuzun güneş altında yeterince beklediğini ve dalında doğal yollarla olgunlaştığını kanıtlar. Dilimlediğiniz karpuzun rengi normal görünmüyorsa ya da kokusunda bir tuhaflık seziyorsanız, verdiğiniz parayı düşünerek sağlığınızı tehlikeye atmayın. Bu tür şüpheli ve yapay duran karpuzları sakın tüketmeyin, kesinlikle uzak durun.

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