Zillet milletle dâvâlık

Zekeriya Say İstanbul

İfade özgürlüğü adı altında Türkiye’nin üniter devlet yapısını hedef alan, bürokratları tehdit eden, devletin şerefli memurlarına hakaret eden, kamu kurumlarına baskın düzenleyen, eli kanlı teröristlere özgürlük isteyen zillet paydaşları, kendilerine yönelik en ufak eleştiriye dahi tahammül edemiyor.

Resen soruşturmaya tabi olan ve şikâyet vaki olmadan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan savcılıklarca başlatılan soruşturmalar üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef alan ve ‘insanların susturulduğu’ iftirasını atan Kılıçdaroğlu ve avanesi, gerçekte vatandaşlara ifade ve eleştiri hakkı tanımıyor. Seçilmesi halinde "Cumhurbaşkanına hakaret” maddesinin kaldırılacağını açıklayan ve “başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız” diyen Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları, eleştirel haber ve paylaşımları yargıya taşıyarak, hem vatandaşı mağdur ediyor hem de uzlaşma adıyla milyonlarca liralık tazminat ödetiyor.

Soluğu mahkemede alıyorlar

İfade özgürlüğünü hiçe sayan ve kendilerine yapılan hakaretleri adeta nakite çeviren zillet paydaşlarından bazıları şöyle:

‘Cumhurbaşkanına hakareti’ suç olmaktan çıkarmayı vaat eden ve “Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak” diyen 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun, aleyhinde paylaşım yaptıkları için ‘hakaret davası’ adı altında 2 bin 500 kişiye dava açtığı ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her fırsatta “Kahrolsun istibdat” dediği halde en ufak eleştiride soluğu mahkemeden alan ve Avukatı M. Furkan Kamalak’a "Müşteri velinimettir" şeklinde espri yapan İP lideri Meral Akşener, yaklaşık 15 bin kişiye dava açarak mağdurlardan 10 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen miktarda para talep ediyor.

“İnsanların konuşamaz hale geleceğini’ söyleyerek sözde sansüre karşı çıkan CHP'li Gürsel Tekin de sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1300 kişiye dava açtı ve 450'sini mahkum ettirdi.

Karanlık barolara yazdığı mektupta, “Toplumun adalet ihtiyacı, acil bir hâl almıştır” diyen Ahmet Davutoğlu, aralarında ‘Sevgi Akarçeşme’ adlı sosyal medya kullanıcısının da olduğu pek çok kişiye paylaşımları nedeniyle dava açtı.

Gazeteci Fatih Tezcan, "Kılıçdaroğlu'na hakaret” suçlamasıyla halen cezaevinde yatıyor.

CHP’li Eren Erdem’i eleştiren gazeteci yazar Şükrü Sak, hakaretten yargılandığı davada 2 ay 27 günlük ceza sebebiyle cezaevine konuldu.

Beni intiharın eşiğine getirdiler

Gazetemizin ulaştığı mağdurlardan Mustafa Hançer, CHP milletvekili Abdüllatif Şener’e hakaret ettiği gerekçesiyle Av. Muhammed Furkan Kamalak’ın kendisine dava açtığını belirterek “Şener’in davası bitti ama aynı konu üzerinden defalarca dava açtılar. Kamalak, UYAP’a telefon numaramı vermiş. Ben de kendisini arayıp ‘Bütün adliyelerden aranıyorum, bu hatanızı düzeltin’ dedim. ‘Senin bizi arama yasağın var’ diyerek 35 gün bana hapis yatırdılar. Toplamda 89 gün hapis yattım. Aşağı yukarı yüze yakın dava var. Karakollar, ifade vermek falan derken 130’a yakın da itiraz dilekçesi var. 150 bin liraya yakın param gitti. 400 bin liraya yakın tazminat davası açtılar. ‘Bunu öde, ödeşelim’ dediler. Beni intiharın eşiğine getirdiler. Meral Akşener, Lütfü Türkkan, İsmail Saymaz gibi isimlerin avukatlığını da yapan Avukat Kamalak, 20 binin üzerinde insana dava açmış. Akşener de bunun ofisini ziyaretinde ‘Müşteri veli nimettir’ diyor. Bunlar, daha muhalefetteyken bile kimseye konuşma hakkı ve eleştiri hakkı tanımıyorlar. İktidara gelirlerse ne yaparlar siz düşünün” dedi.

Rekor Akşener’de: 15 bin kişiye dava açtı

Zillet ortaklarının mağdur ettiği vatandaşların haklarını savunan gazeteci Seçil Balık “Özellikle Facebook üzerinden yaşları 40 ila 50 civarındaki vatandaşlara 'hakaret içerikli yorum' yüzünden dava açılıyor. Sadece Ankara’da 25 bin civarı mağdur olduğu iddia ediliyor. Uzlaşmacı arayıp 20 bin TL civarı bir tutar teklif ediyor. Bunu kabul etmeyenlerin birçoğu davadan sonra hiç duruşmaya çıkmadan hapis cezasına çarptırılıyor. Üzerlerinde ev varsa haciz koyuluyor. Daha sonrasında 15 bin civarında avukatlık ücreti ödetiyorlar. Ama bununla da sınırlı kalmıyor. Bu insanlara bir de manevi tazminat davası açılıyor. Çok fazla mağdur var. ‘Bizim iktidarımızda hak, hukuk olacak. Kimse fikrini söylediği için davalık olmayacak’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakaret davası adı altında 2 bin 500 kişiye dava açtı. Ancak dava rekoru İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de. Aksener’in eleştiri ve hakaret adı altında 15 bin kişiye dava açtığı biliniyor. Özellikle Meral Akşener’in milletvekili adayı gösterdiği Furkan Kamalak’a ait hukuk bürosu olan Kamalak Hukuk, hakaret davalarına bakmasıyla bu tür davaların sembol ismi oldu. Vatandaşları hem maddi hem de manevi olarak yıldırmış durumda. Kamalak Hukuk tarafından mağdur edilen 20 bin civarı vatandaş olduğu iddia ediliyor. Bunların içerisinde şehit yakını olan bir beyefendi de var” dedi.