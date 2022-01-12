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Gündem Zillet medyası ihaneti gizledi
Gündem

Zillet medyası ihaneti gizledi

Zillet ittifakının propaganda merkezi gibi çalışan fondaş medya, PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefon incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında fotoğrafının çıkmasını adeta görmezden geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:57:00 -
Zillet medyası ihaneti gizledi

HABER MERKEZİ

Zilleti medyası, sözde Millet İttifakındaki kirli işbirliğini kanıtlayan skandal fotoğrafı görmezden gelerek eşine az rastlanır bir oto sansür örneği sergiledi. Hava harekatı operasyonu kapsamında öldürülen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefon incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile sarmaş dolaş fotoğraflarının çıkması karşısında, Cumhuriyet, Sözcü, Yeni Asya, Karar, Birgün ve Milli Gazete trajikomik bir suskunluk sergiledi. Fondaş medyanın bu suskunluğu kirli ittifakın zarar görmemesi çabası olarak yorumlandı.

Basın özgürlüğü lafta kaldı

Gazeteci Şükrü Sak, “HDP’nin PKK ile organik ilişkisine rağmen Millet İttifakı içinde yer almasını millete ‘hazmettirmeye’ çalışan muhalefet yandaşı medya, bu olay karşısında derin bir sessizliğe büründü. Ne söyleyeceklerini doğrusu biz de merak ediyorduk. Çünkü, en son; İBB’nin PKK ile iltisaklı kişileri istihdamına ‘kılıf uydurmaya’ çalışıyorlardı. Onlar HDP’nin, Millet İttifakının bir bileşeni olmadığını ispat etmeye çalışırken, ortaya çıkan bu fotoğraflar malûm medyayı gerçekten de dut yemiş bülbüle çevirdi” dedi. Zilletin medyasının trajikomik bir durumda olduğunu kaydeden Sak, “Tüm inandırıcılıklarını ve güvenilirliklerini kaybettiler. HDP milletvekilinin dağdaki PKK’lı ile kol kola fotoğraflarının ortaya çıkması onları bu açıdan çok ‘zora’ soktu” ifadelerini kullandı.

Zillet dağılmasın diye uğraşıyorlar

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Zillet suçüstü yakalandı. Hükümete yalan haberlerle yüklenen zilletin basın yayın organları, HDP’li bir milletvekilinin, PKK’lı bir teröristle sarmaş dolaş fotoğraflarının ortaya saçılması karşısında gözlerini ve kulaklarını kapadılar” şeklinde konuştu.
Fondaş medyanın kirli ittifakın devamı için olağanüstü bir gayret sarf ettiğine değinen Şahin, “PKK’lı teröristin telefonundan çıkan resimler, ittifakı da tescilledi. İttifakın öncüleri ve basın sözcüleri fotoğrafa tek kelime edemediler” dedi.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

terör ittifakının tabanlarının tamamı terörize olmuş durumda, terör yancılığı en ufak bir rahatsızlık duymuyorlar, eşyanın tabiatı böyle zaten, olması gereken oluyor. köpek ısırır, at teper
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