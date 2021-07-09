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Gündem Zillet İttifakı'nda kafalar karışık! CHP'nin açıklamasına İP'ten cevap
Gündem

Zillet İttifakı'nda kafalar karışık! CHP'nin açıklamasına İP'ten cevap

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 18:08:00 -
Zillet İttifakı'nda kafalar karışık! CHP'nin açıklamasına İP'ten cevap

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var." dedi.

Denizli'de temaslarda bulunan Aydın, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var." dedi.

Aydın, "Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum. Dolayısıyla o, zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur." iddialarında bulundu.

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Yorumlar

Kazim hür

Pensilvanyaya bağlı kimin olacağı hiç hoplamayın
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Tarık

Zorla evliliğin sonu malum.İnsan değerlerinden taviz vermeyecek.Sağ vatansever kitleyi CHP lileştirmenin bedelini şimdi değil ama sonra muhakkak ödeyecekler.Üç beş fetö artığının oyu için,Atlantik projesi olmak için bir bölen olmak bozgunculuk…
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