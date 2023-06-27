Zillet bileşenleri yerel seçim rantı için birleşiyor! Sözkonusu menfaatse ilkeler teferruat

Küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle bir araya gelen ve sözde Türkiye’yi tam bir mutabakat içinde yönetecekleri vaadinde bulunan zillet paydaşlarının ‘uyum’ maskesi düştü. Seçimden önce hiçbir meselede uzlaşamadıkları halde menfaat gereği birbirine şirinlik yapan düşman kardeşler, 14-28 Mayıs hezimetinin ardından tel tel dökülüyor. “Baba-oğul” ilişkisi içerisinde olduğu Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığını kapmak için Bizans entrikalarına başvururken, egoları oy oranlarından büyük olan ve CHP’den kaptıkları 35 milletvekili ile TBMM’de ortak grup kurma kararı alan ittifakın minik ortakları SP, DEVA ve Gelecek partileri, İstanbul Sözleşmesinde uzlaşamıyor. CHP’den aldığı kiralık 15 vekilin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu dile getiren ve diyet borcunu ödeye ödeye bitiremediğini itiraf eden İyi Parti lideri Meral Akşener ise İstanbul’un kazanılmasını HDP’nin oylarına bağlayan ortaklarına, “Size hayatta başarılar” diye tepki göstererek bir kez daha masadan kalktı.

Yerel seçim paniği

Seçim sürecinde PKK elebaşlarının Millet İttifakı adayına destek vermesine sessiz kalan ve Kandil’in siyasi uzantısı HDP ile yapılan işbirliği karşısında başını kuma gömen İP kurmayları ise ittifakın dağılması sonrası bebek katili Öcalan’ı öven CHP’nin arka bahçesi konumundaki Tele1’i yerden yere vuruyor. İttifakın dağılmasının İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya gibi büyükşehirlerin kaybolması anlamına geldiğinin farkında olan fondaş medya ise Akşener’in sözlerinin aksine 2024 yerel seçimlerinde yine İP ile yeniden ittifak olabilir iddiasını ortaya atarak masayı toparlamaya çalışıyor. Uzmanlar, birlik içinde yürümeyi vaat ettikleri halde birbirlerine ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açacak kadar ileri giden ve hep kavga eden 7’li masanın acınası halini değirlendirdi.

İttifakta nefs ve enaniyet var

Akit’e konuşan BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları dile getirdi: “Bu kesinlikle Millet değil, menfaat ittifakıydı. Perdenin arkasındaki derin güçlerin, kuklaları hareket ettirmesiydi. Bunlar her ne kadar ‘pazara kadar değil mezara kadar ittifakız’ dese de ittifak olmadığını millet biliyordu. Yaptıkları kirli işlerin bedelini parlamentoda olmamakla ödediler. Seçilselerdi cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. O zaman ki vay Türkiye’nin haline, parça parça olacaktı. Allah bu fırsatı bunlara vermedi. İşin arkasında nefs ve enaniyet olduğu müddetçe ne Mecliste grubun olur ne cumhurbaşkanı yardımcısı olabiliyorsun. Kalbin kadar iflah oluyorsun. 6+1 benzemez halktan gereken cevabı aldı. Millet nadasa bıraktığı yerel yönetim emanetini sahibine verecektir. Dolayısıyla Akşener’in ‘15 milletvekilinin diyetini ödemeydik’ demesi boş bir bahanedir. Kendi grubu da buna inanmıyordur. PKK’nın örtülü bir şekilde bu yapıyı destekliyor olması millet vicdanında makes bulmamıştır. Yerel seçimler öncesinde bu yapıyı diri tutma çabaları da tutmayacaktır. İBB ve Ankara’da Cumhuriyet ittifakını masada bırakan millet, 2024 seçimlerinde tekrardan emaneti sahibine verecektir.”

Bu milleti Allah korumuş

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları kaydetti: “Seçimi kaybeden çoklu koalisyon bileşenleri yaptıkları kirli ittifakı izahını edemeden ayrıldılar ve birbirlerini suçlamaya başladılar. CHP’de bir tarafta büyük bir kaos yaşarken, HDP/PKK kendi içinde tasfiyelere başladı. İP ise ‘zararın neresinden dönsek kâr’ hesabı suçu Bay Kemal’e atıyor. Kendinden mülhem partiler ise bedavadan kazandıkları vekilliklerin şaşkınlığını henüz üzerlerinden atamadan şimdi birbirlerini beğenmiyorlar. Hiç kimse yaşadıkları ağır hezimetin muhasebesini kendi içlerinde yapmaz iken suçu birbirlerinin üzerine atmaları, bu birlikteliklerinin tek gecelik bir ilişki gibi olduğunu gösterdi. Yaşanan kargaşa, ‘Bu milleti Allah korumuş’ dedirten cinsten. Lakin önümüzde yerel seçimler var. Yedi düvel birleşip eviremedikleri Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı şimdi ne yapacaklar da yenecekler? Bir daha toparlanmamacasına yaşadıkları bu mağlubiyet karşısında iddia edecekleri bir durum bile yok. Erdoğan sadece bir seçim kazanmadı, şer ittifakını bir daha toplanmamak üzere dağıttı. Bu sayede belediyelerdeki başıbozukluktan da kurtulacağız inşallah. Siyaseti millet için değil menfaati için yapan muhalefet muhtemelen büyükşehirleri kazanmak için yine bir araya gelecektir. Bu koalisyonun kaşığı kırıldı ama bunlar yine bir araya gelmek için her türlü ilkesizliğe tevessül edeceklerdir.”