Zillet, Batı’nın yalanlarına sarılıyor

Buğra Kardan İstanbul

Din, vicdan ve ifade özgürlüğünden dem vuran Batı’da Gazze’yi yerle bir eden İsrail karşıtı protesto eylemlerine haklı bulan akademisyenler hedef alınıyor. Eylemlerin akademik özgürlükle, fikir hürriyetiyle bağdaştığını vurgulayan Pensilvanya Üniversetesi Rektörü Liz Magill ile Harvard Üniversitesi Rektörü Claudin Gay’e görevden el çektirilmesi ikiyüzlü bir tavır olarak nitelendirildi.

İkiyüzlü ABD'ye tepki

Her defasında Türkiye’de akademik özgürlüğün, fikir hürriyetinin olmadığını dillendirip duran ABD’nin Magill ve Gay’e baskı uygulayarak İsrail’in katliamlarını perdeleme gayretine girmesi infiale yol açtı. Bizdeki zillet paydaşları ise Amerika’nın Türkiye’yle ilgili aslı astarı olmayan anketlerinden ve raporlarından yararlanmaya devam ediyor. CHP ile medyasının Pensilvanya ve Harvard’da akademisyenlere uygulanan baskıya kör kalarak iç tartışma çıkarmak için Amerikalı ya da Avrupalı kurumların yalanlarını kamuoyuna sunması “pes” dedirtiyor. akit’e konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, şunları dile getirdi:

Batı “Hayvanlar Çiftliği”

“George Orwel’ın Hayvanlar Çiftliği adlı bir kitabı var. Burada ‘Bütün hayvanlar eşittir ama domuzlar daha da eşittir’ gibi bir cümle var. Şu kati ki kendine göre bir sistem bina etmiş olan emperyalizm belli başlı kavramlar üretmiştir. Kadın ve hayvan hakları, fikir hürriyeti gibi kavramlarla gemisini yürütmüştür. Emperyalizm bu kavramlar hususunda samimi değildir. Yani Pensilvanya ve Harvard’da rektörlerin baskı altına alınması şaşırtmamıştır. Emperyalist, siyonist zihniyet rektörlere tahammül edememiştir, İsrail’le ilgili tavırlarına katlanamamıştır. Ne yazık ki aynı zihniyet bizim üniversitelerimizde de vardı, hâlen var. Üniversitelerimizin bir bölümünde siyonist yapı kendini hissettiriyor. Belli yerlerde yüksek lisans ve doktora yapmak için belli gruplarda bulunmak, birilerinden olur almak gerekiyor. Siyonist yapıyı kırma adına gerekli her adım atılıyor ama bu kolay değil. Karşımızda Tanzimat’tan beri hayatta olan bir sistem var. O sistemi tamamen yok etmek zor. Seçimlerde Erdoğan galip çıkmasa Türkiye’de de tıpkı ABD’de olduğu gibi akademisyenler baskı altına alınabilirdi. Filistinliler için yürüyemezdik, İsraillilerin katliamlarını protesto edemezdik. ‘Antisemitist’ olarak nitelenebilirdik. Çünkü emperyalistler kavramları kendileri belirliyorlar. Buna göre davranmayanları dışlıyorlar.

Hitler bir Yahudi’dir! Onun öjeniği akıllardadır. Hitler akıllı, dahi ve paralı Yahudilere dokunmamıştır. Garibanları yok etmiştir. Bu şekilde ‘antisemitizm’ hikâyesini ortaya çıkarmıştır. Hitler’n hikâyesinden anlaşılmaktadır ki emperyalistler de belli başlı planlar, kavramlar belirlemektedirler. Planlarına, kavramlarına uygun olmayan unsurları devre dışı bırakmaktadırlar. Avrupa ve Amerika gibi Türkiye’de bulunan siyonistleri de protesto etmeliyiz. Onlar için kendilerinin, üstünlerin hakları önemlidir. Siyahların değil, beyazların hakları mühimdir. Onların haklar ve hürriyetlerle ilgili düzmece yayınlarına, raporlarına itibar edilmemelidir. Muhalefetin ve medyasının geniş yer verdiği yalan yanlış yayınlara ve raporlara aldanılmamalıdır.”

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