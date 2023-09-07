Zihniyet değişmiyor! CHP’li belediye tarihî camiyi yıkma peşinde

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Eskişehir’de Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in yıkma planlarından kurtarılan Hal Camii’nin yıkılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden mahkemeye başvurulması, cemaatin büyük tepkisini çekti.

Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı’nda 1965 yılında inşa edilen Hal Camii’ni yıkmayı kafaya takan Büyükerşen, geçen yıl caminin konut sahasında kaldığı, yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiğini iddia ederek tarihi camiyi yıkma planını uygulamaya koymuştu. Karar sonrası başta camii cemaati duruma itiraz etmiş, gelen tepkilerle birlikte tarihi camii Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise iddiaya göre koruma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Caminin tekrar yıkılma konusu ile gündeme gelmesi cemaatin tepkine yol açtı.

Camiyi tanımıyorum diyor

Hal Camii cemaatinde bulunan ve gelişimlerle çok üzülen Yusuf Belen şöyle konuştu; “Daha önce camimizin yıkılması ile ilgili bir karar vardı, mahkemeye taşındı. Mahkeme neticesinde camimiz Anıtlar Kuruluna geçti. Büyükşehir belediyesi bu karara itiraz etti ve bir üst mahkemeye gitti. Cami alanımızın özel alana çevrilmesini talep ettiler. Biz de cami derneği olarak tekrardan bu karara itiraz ettik. ‘Ben camiyi tanımıyorum’ diyor. Burayı ticaret alanı olarak göstermeye çalışıyor. Devlet büyüklerinden ricamız bir an önce bu olaya el atmaları ve artık bu camimizin yıkılma kararından vazgeçmeleri. Büyükşehir Belediyesi bu camiyi yıkıp, fabrikalar bölgesinde yeni bir cami inşa etmek istiyor. Burayı yıkmasın, oraya başka bir cami yapsın.”

Artık bu başkanın değişmesi şart

Gençlerin camiye ihtiyacı olduğunu belirten Yusuf Belen, “Camimizi yıktırmayacağız. Yılmaz hocanın bu şehre heykelden başka hiçbir katkısı olmadı, gençliğimizin durumu ise ortada. Artık bu şehrin ve başkanın değişmesi şart. Yılmaz hocanın son çırpınışları, başka yapacak bir iş bulamadı en son çare camimizi yıkmayı kafaya taktı. Artık siyaseti bıraksın, bu şehre faydası olacak insanlara devretsin” diye konuştu.

Bu düşmanlığın neden Başkan

Bir diğer cemaat Hasan Sayar ise, inşaatında çalıştığı caminin bu şekilde muamele görmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Sayar, “17 yaşındaydım bu caminin inşaatında arkadaşlarımla beraber kum çektik, tuğla çektik. Şaşırıyorum şimdi, bu yaşıma geldim, şimdiye kadar hiçbir başkanın bir cami ile bu kadar uğraştığını görmedim. Bir senedir ‘camiyi kaldıracağım, yıkacağım, öbür tarafta yapacağım’ diyor. Yahu Allah’ını seversen 2 kilometre ötedeki camiye kim nasıl gitsin 5 vakit? Burası cadde üstü, turistler de gelip buradan geçiyor. Müslüman olanlar da var, camiye gelip namaz kılıyorlar. Bilhassa buranın esnafı, sakinleri nereye gidecek? Civarda bir tane cami yok. Kusura bakmayın da başkana ne yapıyor bu cami? Bir zararı mı var? Bu camiyle neden uğraşıyor, nedir bu düşmanlığı anlamıyorum. Halk olarak burada eylem yaptık. Başkan hemen olayı çarpıttı, ‘ben onlara yer gösterdim onlar siyasi davaya çeviriyorlar’ dedi. Yahu biz cami cemaatiyiz siyasetle ne işimiz olur. Camimize dokunmasını istemiyoruz. Ben hâlâ düşünüyorum başkan burayı yıkacağım illa diyerek ne yapmak istiyor, anlamıyorum” dedi.

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