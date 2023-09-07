  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İnce'den Akşener’e ziyaret! Yerel seçim iş birliği konuşuldu mu?

İstanbul'u vuran selde Mimar Sinan işareti! 2 uzman açıkladı: 'Bu son olmayacak'

Ermenistan yine ateşle oynuyor... Bölgede hareketlilik başladı: Azeri zırhlıları sınıra kaydırıldı

Pentagon'dan merakla beklenen UFO haritası! 3 bölge alarmda, giderek arttı

Tüm ülke bunu konuşuyor: Belediye iflas ettiğini açıkladı! Tüm hizmetler durdu

Yeni asgari ücret duyuruldu! Ankara kulislerinden sızdırıldı...İşte 2024'te yapılacak zam

İstanbul’da İETT arızaları bıktırdı! Vagondan çıkan dumanlar vatandaşa korkulu anlar yaşattı Ya adam gibi başkanlık yap ya da çek git

Kıskanç Macron'dan rezalet! Erdoğan...

Ne olacak bu emeklilerin hali? Maaşlara zam gelecek mi gelecekse ne kadar olacak? Ve sürprizler

ABD'den 1 milyar dolarlık hediye
Gündem Zihniyet değişmiyor! CHP’li belediye tarihî camiyi yıkma peşinde
Gündem

Zihniyet değişmiyor! CHP’li belediye tarihî camiyi yıkma peşinde

Yeniakit Publisher
2023-09-07 11:41:00 -
Zihniyet değişmiyor! CHP’li belediye tarihî camiyi yıkma peşinde

CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi, tarihi camiyi rant için yıkmak istiyor. Büyükerşen, 1965 yılında inşa edilen koruma altındaki camiyi, değişiklik yaptığı imar planında ‘ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği’ gerekçesiyle yıkma peşinde.

Haber Merkezi

Eskişehir’de Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in yıkma planlarından kurtarılan Hal Camii’nin yıkılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden mahkemeye başvurulması, cemaatin büyük tepkisini çekti.
Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı’nda 1965 yılında inşa edilen Hal Camii’ni yıkmayı kafaya takan Büyükerşen, geçen yıl caminin konut sahasında kaldığı, yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiğini iddia ederek tarihi camiyi yıkma planını uygulamaya koymuştu. Karar sonrası başta camii cemaati duruma itiraz etmiş, gelen tepkilerle birlikte tarihi camii Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise iddiaya göre koruma kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Caminin tekrar yıkılma konusu ile gündeme gelmesi cemaatin tepkine yol açtı.

Camiyi tanımıyorum diyor

Hal Camii cemaatinde bulunan ve gelişimlerle çok üzülen Yusuf Belen şöyle konuştu; “Daha önce camimizin yıkılması ile ilgili bir karar vardı, mahkemeye taşındı. Mahkeme neticesinde camimiz Anıtlar Kuruluna geçti. Büyükşehir belediyesi bu karara itiraz etti ve bir üst mahkemeye gitti. Cami alanımızın özel alana çevrilmesini talep ettiler. Biz de cami derneği olarak tekrardan bu karara itiraz ettik. ‘Ben camiyi tanımıyorum’ diyor. Burayı ticaret alanı olarak göstermeye çalışıyor. Devlet büyüklerinden ricamız bir an önce bu olaya el atmaları ve artık bu camimizin yıkılma kararından vazgeçmeleri. Büyükşehir Belediyesi bu camiyi yıkıp, fabrikalar bölgesinde yeni bir cami inşa etmek istiyor. Burayı yıkmasın, oraya başka bir cami yapsın.”

Artık bu başkanın değişmesi şart

Gençlerin camiye ihtiyacı olduğunu belirten Yusuf Belen, “Camimizi yıktırmayacağız. Yılmaz hocanın bu şehre heykelden başka hiçbir katkısı olmadı, gençliğimizin durumu ise ortada. Artık bu şehrin ve başkanın değişmesi şart. Yılmaz hocanın son çırpınışları, başka yapacak bir iş bulamadı en son çare camimizi yıkmayı kafaya taktı. Artık siyaseti bıraksın, bu şehre faydası olacak insanlara devretsin” diye konuştu.

Bu düşmanlığın neden Başkan

Bir diğer cemaat Hasan Sayar ise, inşaatında çalıştığı caminin bu şekilde muamele görmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Sayar, “17 yaşındaydım bu caminin inşaatında arkadaşlarımla beraber kum çektik, tuğla çektik. Şaşırıyorum şimdi, bu yaşıma geldim, şimdiye kadar hiçbir başkanın bir cami ile bu kadar uğraştığını görmedim. Bir senedir ‘camiyi kaldıracağım, yıkacağım, öbür tarafta yapacağım’ diyor. Yahu Allah’ını seversen 2 kilometre ötedeki camiye kim nasıl gitsin 5 vakit? Burası cadde üstü, turistler de gelip buradan geçiyor. Müslüman olanlar da var, camiye gelip namaz kılıyorlar. Bilhassa buranın esnafı, sakinleri nereye gidecek? Civarda bir tane cami yok. Kusura bakmayın da başkana ne yapıyor bu cami? Bir zararı mı var? Bu camiyle neden uğraşıyor, nedir bu düşmanlığı anlamıyorum. Halk olarak burada eylem yaptık. Başkan hemen olayı çarpıttı, ‘ben onlara yer gösterdim onlar siyasi davaya çeviriyorlar’ dedi. Yahu biz cami cemaatiyiz siyasetle ne işimiz olur. Camimize dokunmasını istemiyoruz. Ben hâlâ düşünüyorum başkan burayı yıkacağım illa diyerek ne yapmak istiyor, anlamıyorum” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kiracının ev sahibine kurduğu tuzak Sülün Osman'ı kıskandıracak cinsten
Yaşam

Kiracının ev sahibine kurduğu tuzak Sülün Osman'ı kıskandıracak cinsten

Ev sahibi, dairesinin satılması için tapu fotoğrafını gönderdiği kiracısı Oğuz A.'nın, evi bir başkasına kiraladığını öğrenince neye uğradığ..
Akşener Kılıçdaroğlu'nun evdeki pazarlık teklifini ifşa etti! Gündeme bomba gibi düşecek
Siyaset

Akşener Kılıçdaroğlu'nun evdeki pazarlık teklifini ifşa etti! Gündeme bomba gibi düşecek

Seçimler bitmesine rağmen altılı masanın skandalları devam ediyor. Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaro..
Kaçak kazı sonrası Adıyaman'da müthiş keşif: Roma dönemine ait mezar, tam 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Kültür - Sanat

Kaçak kazı sonrası Adıyaman'da müthiş keşif: Roma dönemine ait mezar, tam 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Adıyaman ilimizde defineciler tarafından yapılan kaçak kazıda 1700 yıllık Roma dönemi olduğu o mezar bulundu. Müze Müdürü Mehmet Alkan, '170..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23