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Zihni Şahin’den ‘Bilim ve Teknoloji Merkezi’ projesi

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakumlu gençlere, "Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız" sözü verdi.

26 Şubat 2019 Salı 15:30
Zihni Şahin’den ‘Bilim ve Teknoloji Merkezi’ projesi

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakumlu gençlere, "Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız" sözü verdi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum ilçesi için bir vizyon projesini daha kamuoyuyla paylaştı. Başkan Şahin, "Atakum Bilim ve Teknoloji Merkezini kurarak ilçemizi bilim ve teknolojinin bölgedeki merkezi yapacağız" dedi.



Planetaryum, 3 boyutlu salonlar, laboratuvarlar, bilim kafe


Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamda Türkiye’ye model olmayı hedeflediklerini kaydeden Zihni Şahin, "Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla kurulacak. Merkezde deney düzenekleri ve özel tasarım galerileri bulunacaktır. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, bilim kafe ve BTM dükkanlarının yer alacağı merkezde çocuklarımızı bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı yoğun bir içerik bekleyecektir" diye konuştu.



Şeffaf bir yönetim ve ortak akıl


Atakum’u, ’daha konforlu ve yarınlara taşıyacak bir yönetim anlayışı’ ile yola koyulduklarını söyleyen Zihni Şahin, "Atakum’un imkanlarını Atakumlular için çeşitliliğe ve kaliteli hizmete dönüştürmek gayreti içinde olacağız. Herkesin hukukunu korumak, Atakum’u ortak akılla birlikte yönetmenin olmazsa olmazıdır. İdeolojik saplantılardan değil, plan ve projeleri tanımlı, bütçe disiplini her alanda sağlanmış, şeffaf bir yönetim anlayışından taviz veremeyiz. Samsunumuzda bütün STK ve diğer kamu kurumlarıyla etkin bir koordinasyon ve iş birliği içinde olacağız" şeklinde konuştu.



“Atakum’un kaynakları israf olmayacak”


Başkan Şahin, açıklamaların son bölümünde ise ayrıca, “Atakum’un kaynakları, Atakumluların hayat kalitesine fayda sağlamayan yerlerde israf edilmeyecektir. Sadece belediye gelirleriyle hizmet üreten bir belediyecilik anlayışıyla değil; gizli, atıl, unutulmuş imkânları Atakum için zenginliğe dönüştüren ve hemşehrilerimizin faydasına sunan bir yaklaşımla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:30
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