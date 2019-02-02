Zift yüklü tanker virajı alamayınca... Elazığ’da virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kazada, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 72 EP 229 plakalı zift yüklü tanker sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırıldı Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarmadan inceleme Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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