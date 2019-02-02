Zift yüklü tanker virajı alamayınca...
Elazığ’da virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.02 Şubat 2019 Cumartesi 14:37
Kazada, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 72 EP 229 plakalı zift yüklü tanker sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ve jandarmadan inceleme
Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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