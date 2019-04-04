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Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini aldı

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 2-1 yenildi- Real Madrid'in başında 3. maçına çıkan teknik direktör Zinedine Zidane ilk yenilgisini aldı

04 Nisan 2019 Perşembe 00:32
Zidanelı Real Madrid ilk yenilgisini aldı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 2-1 yenildi.

Valencia'nın galibiyet gollerini 35. dakikada Gonçalo Guedes ve 83. dakikada Ezequiel Garay attı. Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle kaleye Keylor Navas geçerken, yedek başlayan Gareth Bale ve Isco ise 64. dakikada Toni Kroos ve Marco Asensio'nun yerlerine oyuna girdi.

Real Madrid'in tek golü uzatmaların oynandığı 93. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Real Madrid 57 puanla 3. sıradaki yerini korusa da lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 13'e yükseldi.

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile final oynayacak Valencia ise 46 puanla 5. sırada yer aldı. La Liga'da 30. hafta maçında deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak 47 puana yükselen 4. sıradaki Getafe'ye yaklaşan Valencia, sezonu ilk 4'te tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürdü.

Diğer yandan Real Madrid'de alınan kötü sonuçların ardından 11 Mart'ta Santiago Solari'nin yerine teknik direktörlüğe getirilen Zidane, takımın başında çıktığı 3. maçta ilk yenilgisini aldı. Zidanelı Real Madrid, Celta Vigo ve Huesca maçlarını kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:32
  1. İspanya'dan futbol
  2. La Liga
  3. Real Madrid
  4. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane
  5. Valencia

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