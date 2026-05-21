ZF [pro]Tech plus Türkiye’de! İlk 50 üye ile güçlü başlangıç

Türkiye’de büyüyen ZF [pro]Tech ağı, daha ileri seviye servis konsepti olan ZF [pro]Tech plus’ın ilk 50 üyesi ile güçleniyor. ZF Aftermarket, yeni ZF [pro]Tech plus programı ile ZF orijinal ekipman (OE) uzmanlığını sahaya taşıyarak binek araç atölyelerine teknik eğitimlerle kapsamlı destek avantajı sunuyor. Şirket, bağımsız atölyelere bugünün ve geleceğin ihtiyaçları için destek olmak amacıyla Türkiye genelinde ZF [pro]Tech binek araç atölye ağını da sürekli genişletiyor.

Aktarma organları ve şasi teknolojilerinin yanı sıra aktif ve pasif güvenlik çözümleri alanında dünya çapında lider konumda bulunan ZF, ZF [pro]Tech plus ileri seviye atölye konseptinin Türkiye lansmanını Automechanika İstanbul’da gerçekleştirdi. ZF Aftermarket, dünya standartlarındaki uzmanlığını müşterilerine sunduğu ZF [pro]Tech atölye konseptinin bir üst üyelik segmenti niteliğindeki ZF [pro]Tech plus programını hayata geçirerek Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirdi. Atölye konseptlerinde 40 yılı aşkın deneyime sahip olan ZF Aftermarket, orijinal ekipman üreticilerine (OEM) ait teknik bilgi, eğitim ve servis verileri sunduğu ZF [pro]Tech ile distribütörler ve servisler için yeni iş fırsatlarının da önünü açıyor.

ZF Aftermarket Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, konuya ilişkin olarak, “ZF Aftermarket olarak sürdürülebilir başarının, uzun vadeli ve güvene dayalı iş ortaklıkları ile mümkün olacağına inanıyoruz. Nitelikli hizmet, yerelleştirilmiş çözümler ve sürdürülebilir mobilite vizyonumuzun göstergesi olan ZF [pro]Tech’in ileri seviyesi ZF [pro]Tech plus atölye konseptimizin Türkiye’de hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. ZF [pro]Tech plus konsepti ile binek araç atölyelerine kapsamlı teknik destek sunuyor, modern otomotiv teknolojilerindeki hızlı değişimin getirdiği karmaşıklıkları etkin şekilde yönetmelerine ve müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

ZF Aftermarket Türkiye ve Azerbaycan Teknik Servis ve Atölyeler Müdürü Şafak Demirel ise değerlendirmesinde, “ZF Aftermarket olarak ekosistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyor, kapsamlı teknik destek ve uzmanlık eğitimleriyle atölyeleri geleceğe hazırlıyoruz. Güçlü odağımız ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye lansmanını gerçekleştirdiğimiz ZF [pro]Tech plus konseptimiz, teknolojik yetkinliğimizi, yerel uzmanlığımızı ve müşteri hizmetlerimizin kalitesini daha ileriye taşıma hedefimizde önemli bir aşamayı temsil ediyor. İş ortaklarımızla birlikte mobilitede çalışma süresini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ZF [pro]Tech, ZF Aftermarket’in bağımsız servis ve atölyelerin donanım ve yönetim kapasitesini artırarak onları yetkili servis standartlarına taşımak amacıyla hayata geçirdiği yeni nesil servis konsepti olarak öne çıkıyor. Konsept kapsamında atölyelere 20 binden fazla araca ait güncel servis talimatları, teknik videolar ve ZF, TRW, SACHS, LEMFÖRDER gibi markaların montaj kılavuzlarına dijital erişim imkânı sunuluyor.

ZF [pro]Tech atölye konseptinin daha kapsamlı üst segmenti olan ZF [pro]Tech plus üyelik modeli ise bağımsız atölyelere ek teknik eğitim ve operasyonel imkânlar sağlıyor. Bu model kapsamında üye servisler, ZF [pro]Academy üzerinden ileri seviye teknik eğitimlere katılabiliyor, teknik destek ve diyagnostik çözümleri gibi ZF Aftermarket uzmanları tarafından sağlanan kapsamlı hizmetlerden faydalanabiliyor. ZF [pro]Tech plus ağı, 2026 yılında duyurulmasının hemen ardından 50 üyeye ulaştı. Automechanika İstanbul’da düzenlenen törende ilk ZF [pro]Tech plus atölyeleri sertifikalarını aldı.

ZF Aftermarket, “Mobilitede Çalışma Süresini En Üst Seviyeye Çıkarma” stratejisi doğrultusunda geliştirdiği ZF [pro]Tech programı ile atölyelere sunduğu desteklerle hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğe hazırlamayı hedefliyor.