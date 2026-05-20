Siyonist faşistten Filistinlilere alçak sözler! Bak sen şu deveye
Katil İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Siyonist Amichai Eliyahu, İsrail kurulmamış olsaydı işgal altındaki Filistin topraklarında "Arapların hâlâ develere biniyor olacağını" söyleyerek Filistinlilere hakaret etti.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Meclisteki özel bir oturumda konuşan Eliyahu, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri ırkçı ifadelerle hedef aldı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi Milletvekili Velid Alvaşla'nın ardından konuşan aşırı sağcı Eliyahu, "İsrail kurulmasaydı, Velid ve arkadaşlarının akademik eğitim görmesine yardımcı olmasaydı, hâla develere biniyor olurlardı." ifadelerini kullandı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen yıl kasım ayında benzer ifadelerle Suudi Arabistan'ı hedef alması tepkilere neden olmuştu.
Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Smotrich, kullandığı yanlış ifadeler nedeniyle üzgün olduğunu ileri sürerek Suudi Arabistan'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.