Siyonist faşistten Filistinlilere alçak sözler! Bak sen şu deveye

Siyonist faşistten Filistinlilere alçak sözler! Bak sen şu deveye

Katil İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Siyonist Amichai Eliyahu, İsrail kurulmamış olsaydı işgal altındaki Filistin topraklarında "Arapların hâlâ develere biniyor olacağını" söyleyerek Filistinlilere hakaret etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Meclisteki özel bir oturumda konuşan Eliyahu, İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri ırkçı ifadelerle hedef aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi Milletvekili Velid Alvaşla'nın ardından konuşan aşırı sağcı Eliyahu, "İsrail kurulmasaydı, Velid ve arkadaşlarının akademik eğitim görmesine yardımcı olmasaydı, hâla develere biniyor olurlardı." ifadelerini kullandı.

 

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen yıl kasım ayında benzer ifadelerle Suudi Arabistan'ı hedef alması tepkilere neden olmuştu.

Smotrich, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin devleti istediklerini söylüyorsa. Arkadaşlar, 'hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Smotrich, kullandığı yanlış ifadeler nedeniyle üzgün olduğunu ileri sürerek Suudi Arabistan'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Blondepate

Allah'ım sen bizi affet. Bu alçak Siyonistler istediğini söylüyor, istediğini yapıyor. Biz ise dünyalık işler peşinde koşuyoruz. Sen bizi affet.

Hakan TAŞÇI

Terörist İsrail kurulmamış olsaydı FİLİSTİN BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ARAP YARIMADASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA AFRİKADA TÜM DÜNYADA BARIŞ HUZUR GÜVEN OLACAKTI.BÜTÜN BUNLARIN SEBEBİ TERÖRİST YAHUDİ İSRAİL
