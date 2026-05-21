Siber polisten kirli finans ağına darbe! Dev yasa dışı bahis operasyonunda 360 milyon liralık vurgun deşifre edildi!
Gençlerimizi ve toplum ahlakını sinsi tuzaklarla hedef alan, batı merkezli karanlık odakların taşeronluğunu üstlenen siber mafya ağlarına karşı güvenlik güçlerimiz aman vermiyor; Samsun merkezli yürütülen dev operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama sarmalında dönen tam 360 milyon liralık kirli para trafiği tüm çıplaklığıyla çökertildi.
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyonda yaklaşık 360 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca gönderilen MASAK raporu doğrultusunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il ile bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.
Yapılan araştırmalarda şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgi ve ifadeler doğrultusunda para trafiğinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
