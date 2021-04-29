Zeytinyağlı yer elması nasıl yapılır?
Yer elması son derece leziz ve sağlıklı bir bitkidir. Şifa kaynağı yer elmasını, zeytinyağlı bir tarifle pişirerek iftar sofranıza renk katabilirsiniz. Peki, yer elması yemeği nasıl yapılır?
Farklı bir yemek tarifi arıyorsanız; kesinlikle yer elması tarifini denemelisiniz. Peki, yer elması yemeği nasıl yapılıyor?
Zeytinyağlı yer elması tarifi
Malzemeler:
- 9-10 adet yer elması
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 avuç pirinç
- 1 çay kaşığı domates salçası
- 1 ymek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
- Maydanoz
- Yarım limonun suyu
Zeytinyağlı yer elması nasıl yapılır?
Yer elmasını güzelce yıkayıp soyun.
Yer elmalarını bir süre limon suyu sıktığınız kabın içerisinde bekletin.
Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile kavurun.
Ardından sarımsakları ekleyip birkaç dakika sonra sarımsakları çıkarın.
Salçayı da ilave edin.
Halka halka doğradığınız yer elmasını ekleyin.
Havuç, pirinç, baharat ve limon suyunu ilave edin.
Göz kararı sıcak su ekleyip yemeği pişmeye bırakın.
Yemeğinizi servis ederken maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.