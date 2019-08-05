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Zeytinyağlı yaprak sarma | Tarifi ve püf noktaları

Yaklaşan bayram için hazırlayabileceğiniz geleneksel lezzetimiz sarmanın püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:10
Zeytinyağlı yaprak sarma | Tarifi ve püf noktaları

Bayramlarda, düğünlerde ve yörelere göre cenazelerde tüketilen yaprak sarmayı sevmeyen yok desek, yanılmış olmayız. Bu tutkuyu daha lezzetli şekilde tüketebilmeniz için, sizlere zeytinyağlı yaprak sarmanın, püf noktalarını öğreteceğiz.

  • 1 kg tuzlu üzüm yaprağı
  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 soğan
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1’er tatlı kaşığı nane, pulbiber, karabiber
  • 5-6 dal maydanoz
  • 1 limon 

Öncelikle soğanları küçük küçük keserek tencereye alın. Ardından sıvıyağı içerisine ilave edip kavrun.

Soğanlar hafifi pembeleştikten sonra, yıkanmış pirinçleri tencereye ilave edin. 

En son baharat ve maydanozu ekleyip, ocaktan alın. 

Yapraklarınızı salamuradan ıkarıp, sıcak su ile yıkayın. 2-3 su değiştirip yıkadıktan sonra şoklamak için soğuk su ile bir süre bekletin.

Yaprakların damarları içeride kalacak şekilde yere serin ve içerisine harcı doldurun. Bir kurşun kalem boyutunda olmasına özen gösterin. Fazla pirinç, taşmaya ya da patlamaya sebep olacaktır. 

Yaprakları ne çok sıkı, ne de çok gevşek olacak şekilde sardıktan sonra, tencerenize dizin. En üst kısma birkaç tane yaprak yerleştirin. 

Bir limonu dilimleyerek yaprakların üzerine dizin. 

Tencerenin içerisine, yaprakların üzerine gelecek miktarda suyu boşaltın. En son zeytinyağını ilave edin.

Kaynayana kadar altı açık şekilde ocakta pişirin. Fakat kaynadıktan sonra, orta ateşe alın ve kapağını sıkıca kapatın. Fazla ateş, hızlı pişeceği anlamına gelmiyor. Kaynadıktan sonra orta ateşte piştiğinde, bütün lezzeti harmanlanıp, yavaş yavaş pişeceğinden emin olabilirsiniz.

Ocaktan aldıktan sonra, bir süre dinlendirin ve ılımasını bekleyerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:10
  1. yaprak sarma

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