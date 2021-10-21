Zeytinyağlı sabunun saça faydaları

Zeytin meyvesinden elde edilen zeytinyağı mucizevi ürünlerden biridir. Zeytinyağı eski Mısır medeniyetinden itibaren çok yaygın olarak cilt sağlığı ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığı bilinir. Zeytinyağlı sabun el ayak ve vücut temizliği başta olmak üzere genel temizlikte kullanılır. Zeytinyağlı sabun cildi yeniler, güzelleştirir ve nem dengesini sağlar.

Zeytinyağı sabununun saçlara faydaları

Saç dersini besler.

Kepek oluşturmaz.

Saçlarınızın parlaklığını arttırır.

Saçlarınız güzel şekil alır.

Saçların elektriklenmesini önler.

Besleyicidir ve saçlarınızı daha hızlı uzatır.

Saçlardaki dökülmeleri önleyici özelliği vardır.

Saç olmayan noktalarda bile saç çıkarıcı etkisi vardır.

Saçlarınızı yumuşatarak taramasını kolaylaştırır.

Zeytinyağlı sabun saça nasıl uygulanır?

Haftada bir kez bile olsa saçların zeytinyağlı sabun ile yıkanması oldukça önemlidir. 3-4 dakika kadar saç derisine masaj yaparak uygulama yapıp bol suyla durulanmalıdır.