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Kadın - Aile Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi
Kadın - Aile

Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da bir o kadar faydalı olan zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:53:00 - 2021-10-21 13:55:51
Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da bir o kadar faydalı olan zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 kg patlıcan
  • 8 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 domates
  • 3 çarliston biber
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı su

Yapılışı

Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı bir şekilde soyun. Sonrasında tuzlu suda bekletin. Soğanları, domatesleri ve biberleri de küçük küçük doğrayın. Bir tavanın içinde zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar kavurup sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Salçayı sarımsakların üzerine ilave edin ve kavurun. Suyunu sıktığınız patlıcanları da karışımın içine ekleyin ve 2 dakika pişirin. Patlıcanların üzerine iri doğradığınız biber ve küp küp doğradığınız domatesleri ilave ederek karıştırın. Tuz, toz şeker ve suyunu ilave ederek kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz.

 

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