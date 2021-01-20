Siyah göbekli minik fasulyeler olan kurutulmuş börülcenin; kolesterolü düşürmesinden, şekeri dengelemesine, A vitamini deposu olmasından iyi bir protein kaynağı olmasına dek çeşit çeşit faydası olmaktadır.

Zeytinyağlı kuru börülce yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 su bardağı kuru börülce, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet büyük boy soğan, 1 adet havuç, 1 adet köy biberi, 1 yemek kaşığı domates salçası, 5 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağlı kuru börülce yemeği nasıl yapılır?

Bir gece önceden suda beklettiğiniz börülceleri süzdükten sonra bir tencereye koyun ve üstlerine geçecek kadar su ekleyin. Börülceler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlamanız gerekir.

Börülceler haşlanırken; soğanı, havucu ve biberi küp küp doğrayınız. Haşlanmış börülceleri süzdükten sonra bir tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağını alıp, kızdırmanız gerekir.

Doğranmış soğanı pembe hale gelene kadar kavurun ve daha sonra doğranmış biberi de ilave edin. Sonra biraz daha kavurmanız gerekir.

Doğranmış havucu ve salçayı da ekleyip, salçanın kokusu çıkana dek kavurmayı sürdürün.

Haşlanmış börülceleri ve 5 su bardağı kaynar suyu ilave edin ve güzelce karıştırmanız gerekir.

Tuzunu da ekledikten sonra, kaynayana kadar karıştırın ve altını kısın. Kapağını da kapatıp, yaklaşık 15 dakika bu şekilde pişmeye bırakabilirsiniz.

Piştikten sonra sıcak ya da ılık şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…