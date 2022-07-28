Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması Tarifi İçin Malzemeler

40 kabak çiçeği

18 yemek kaşığı pirinç

3 soğan

3 domates

1, 5 çay bardağından biraz fazla zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolma fıstığı

4-5 dereotu

6-7 taze nane

1 çay kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

(Baharatların miktarını damak tadına göre ayarlayabiliriz)

Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak çiçeklerinin orta kısımlarını zedelememeye dikkat ederek özenle çıkaralım ve suya batırıp çıkararak yıkayalım. Bir süzgeç yardımıyla suyunu süzdürelim. Soğanı ince ince doğrayalım. Zeytinyağının yarısını bir tencereye alıp ısıtalım. Soğanları dolma fıstığı ve kuş üzümüyle beraber yağda kavuralım. Pirinçleri yıkayıp süzerek soğanlar ve fıstıklar pembeleştikten sonra tencereye ekleyelim. Limon suyu, şeker, karabiber, tuz, pul biber, kimyon ve tatlı kırmızı biberi ilave edip karıştıralım. Domatesi soyup rendeleyip tencereye ekleyelim. Nane ve dereotunu incecik kıyıp, tencereye ekleyip kısık ateşte arada bir karıştırarak pişirelim. Ocaktan alıp dinlenmeye bırakalım. Dinlendikten sonra her bir kabak çiçeğinin içine yeteri kadar iç dolduralım. Çiçeklerin ağız kısımlarını, yaprakları uygun şekilde üst üste getirerek kapatalım. Bir tencerenin dibine ısıya dayanıklı (genellikle seramik bir tabak kullanmak daha uygun olur) bir tabağı ters çevirip yerleştirelim ve hazırladığımız dolmaları tencereye dik konumda dizelim. Kalan zeytinyağını üzerine gezdirdikten sonra üzerini geçmeyecek kadar su ekleyelim ve kısık ateşte 20 dakika pişirelim. Ocaktan alıp fazla suyunu süzdürüp kapağı yarı açık bırakarak soğumaya bırakalım. Zeytinyağlı kabak çiçeği dolmamız hazır afiyet olsun.

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