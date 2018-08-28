Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?
Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?28 Ağustos 2018 Salı 21:42
MALZEMELER
6 adet enginar ( Konserve)
1 adet havuç
1 adet patates
1 su bardağı bezelye (Haşlanmış ya da konserve)
1 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon
1 çay kaşığı şeker
Tuz
1 su bardağı su
NASIL YAPILIR?
Havuç minik küp şeklinde doğranır.
Üzeri geçecek kadar su ilave ederek haşlanmaya bırakılır.
Kaynadıktan 5 dk kadar sonra minik küpler halinde doğradığımız patates eklenir ve sebzeler hafif yumuşayana kadar kaynatılır. (Tam pişmemesi önemli.)
Soğan yemeklik doğranarak yarım çay bardağı zeytinyağında hafif pembeleşene kadar kavrulur.
Üzerine patates ve havuç eklenir.
1 su bardağı bezelye de eklenerek karıştırılır, ocaktan alınır.
Enginarlar limon ile ovularak tencereye dizilir.
Üzerine hazırladığımız sebzeler dökülür.
Şeker, tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirilir.
1 su bardağı sıcak su katılarak tencerenin kapağı kapatılır.
Enginarlar yumuşayana kadar pişirilir.
Soğuduktan sonra servis edilir.
Afiyet olsun.
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