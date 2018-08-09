Zeytinyağlı börülce nasıl yapılır?
Zeytinyağlı börülce nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı börülce yemeği için yapmanız gerekenler...09 Ağustos 2018 Perşembe 21:34
MALZEMELER
500 gr. taze börülce
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet domates – soyulmuş, doğranmış
1 yemek kaşığı şeker
½ su bardağı su
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI:
Tencereye zeytinyağını katın ve soğanları ilave edip yumuşayıncaya kadar kavurun.
Börülceleri, tuz ve karabiberi ekleyip çevirin.
Domatesin yarısını ekleyin. Şekeri, sarımsakları ve suyu ilave edin karıştırın. 1 kaşık zeytinyağı gezdirip, kapağını kapatın ve pişirin.
Afiyet olsun.
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