Zeytinyağının saça faydaları: Saça nasıl uygulanır? Saça zeytinyağı sürmek faydalı mı?

Parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmayı hepimiz isteriz. Saç bakım rutinine farklı bakım ürünleri, saç serumları, kremler ve bakım yağları ekleriz. Peki, saça zeytinyağı sürmek faydalı mı? Merak edenler için zeytinyağı ile saç bakım yöntemleri...

Saça zeytinyağı sürmek ne işe yarar?

Tarih boyunca, hem kadınlar hem de erkekler tarafından saç tellerini güçlendirmek için kullanılan zeytinyağı günümüzde de çoğu kişi tarafından bu amaçla kullanılıyor. Saç derisini onarmak, hasar görmüş saç tellerini güçlendirmek, saçın daha kolay şekil almasını sağlamak, saçın kırılganlığını önlemek amacıyla sizler de zeytinyağı ile saç bakımı yapabilirsiniz. Saçınız yağlı ya da çok ince telli ise zeytinyağı bakımından kaçınmanız en doğrusu. Bu tip saçlarda zeytinyağı saçın ağırlaşmasına neden olabilir.

Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?

Oldukça sağlıklı bir yağ olan zeytinyağı, kuru ve yıpranmış saçlar için mükemmel bir bakım ürünü olabilir. Zeytinyağının içerisine bal, limon, biberiye yağı, lavanta yağı ve Hindistan cevizi yağı ilave edebilir, ya da zeytinyağını tek başına saçınıza uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağının saça faydaları nedir?

Saçın kolay şekil almasını sağlar.

Saçın daha parlak ve güçlü olmasını sağlar.

Saçın sağlıklı ve daha hızlı uzamasına destek olur.

Saç derisinde kepeği tedavi eder.

Saç derisinde keratini onarır.

Saça zeytinyağı sürerken dikkat edilecekler

Saça zeytinyağı sürmek doğal ve faydalı bir yoldur. Saça bu faydalı altın sıvı ile bakım yaparken dikkat etmeniz gerekenleri sıraladık.

Saçınızı işlem öncesi mutlaka tarayın. Saçınıza zeytinyağı sürmeden önce eski bir bez ile uygulama yapacağınız alanı örtün. Zeytinyağını ılıtmanız oldukça önemlidir. Saçınıza zeytinyağı sürdükten sonra zeytinyağına batırdığınız bir tarak ile saçınızı tarayın. Saçınıza zeytinyağı sürdükten sonra en az 30 dakika kadar bekleyin. Bekleme süresinin ardından şampuan ve ılık su ile yıkayın. Her gece saç uçlarınıza 1-2 çay kaşığı ılık zeytinyağı sürerek tüm gece bekletebilir ve sabah yıkayabilirsiniz.