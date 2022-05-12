Zeytinyağının cilde faydaları nelerdir? Zeytinyağı sabunu ne işe yarar? Zeytinyağının kozmetikte kullanımı

İlk olarak Mısır Uygarlığının kullanmaya başlaması ile daha sonra tüm dünyaya yayılan zeytinyağının insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanılan zeytinyağı alternatif tıpta özellikle farklı bitkilerle karıştırılarak doğal ilaç elde edilir. Ayrıca sabunu virüslere karşı etkilidir.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı sabunu ne işe yarar?

İçeriğinde yüksek miktarda E ve K vitamini bulunan zeytinyağında ayrıca kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir gibi vücut sağlığı için önemli olan vitamin ve mineraller de bulunur. Doymamış yağ asidi içerdiğinden kilo almaya neden olmaz ayrıca kolesterolü düzenler. Kalp ve damar sağlığı için bire bir fayda sağlayan zeytinyağı bu bakımdan düzenli tüketilmesi gerekir. Gün içerisinde yemeklerde veya salatalarda da kullanılabilir. Zeytin yağı ile ilk bilgiler Antik Yunan mitolojisinde geçmektedir. Arkeolojik çalışmalarda zeytin yağının Türkiye’nin Ege bölgesinden Yunan toprakların genelinde yaygın olarak üretildiği tespit edilmiştir. Zeytin ağacından elde edilen zeytinleri iki büyük taş arasında ezerek çıkartılan yağ, bu kadar emek sonrası çıkarıldığı için çok değerlidir. Günümüzde bile fiyatı oldukça yüksektir. Hareketsiz bir yaşamın yanı sıra tüketilen aşırı karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler ciddi kronik hastalıklara zemin hazırlar. Vücudun bütün işleyişini bozan bu yaşam biçimi ölüme bile neden olabilir. Uzmanlar bu durumun yaşanmaması için en sağlıklı beslenme biçimini araştırdı. Bu araştırmalarda insan sağlığını yenileyen mucize besinin zeytinyağı olduğu ortaya konuldu.

ZEYTİNYAĞI SABUNU NE İŞE YARAR?

İnsanlık tarihinin en eski besini olan zeytinden elde edilen yağın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinir. Ülkemizde özellikle Balıkesir yöresinde zeytinyağı farklı amaçlarla da kullanılır. Yağdan elde edilen sabun virüs ve bakterilere karşı etki sağlar. Zeytinyağı sabunu kiri ve mikrobu anında temizlediği gibi cilt sağlığını da korur. Cilt yüzeyindeki hücrelerin yenilenmesini sağlayan zeytinyağının hiçbir yan etkisi bulunmaktadır.

Zeytinyağı hem cilt hem de saç bakımı için en çok kullanılan doğal yağlar arasında yer alıyor. Hücreleri yenileyen ve cildi pürüzsüz hale getirmenize yardımcı olan zeytinyağının cilt üzerinde sayısız faydası yer alıyor. Tırnak bakımından saç bakımına birçok alanda kullanılan zeytinyağı cildi besleyerek onarıyor. İşte zeytinyağının cilt için 5 etkili faydası...

Zeytinyağı cildi koruyor ve yaşlanma belirtilerini en aza indiriyor. Güzel ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayan zeytinyağı saç bakımı için de çok sık kullanılıyor.

Saçların uzamasını ve güçlenmesini sağlayan zeytinyağı kırıkları da onarıyor. İşte zeytinyağının cilt üzerinde bilinmeyen faydaları...

1-SAÇLARI ONARIYOR VE GÜÇLENDİRİYOR

Zeytinyağı saç sağlığı için büyük önem taşıyor. Düzenli olarak saçlarınıza zeytinyağı sürdüğünüzde saç diplerinizi kökten uca beslemiş olursunuz.

Kepek oluşumunu engelleyen ve saç diplerinde oluşan kuruluğu gideren zeytinyağı, saçların kısa sürede uzamasını da sağlıyor.

Saçlarınızın sağlığını koruyup her zaman pürüzsüz görünmesini sağlamak için haftada 1 kez zeytinyağı ile saç derinize masaj yapın. 30 dakika kadar bekledikten sonra saçlarınızı doğal bir şampuan yardımıyla zeytinyağından arındırın.

2-CİLDE PARLAKLIK VERİYOR!

Cilt sağlığını korumak ve cilt bariyerini güçlendirmek için cildinize zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı cildinizi besleyerek erken yaşlanmanızı önler. Cilt için doğal bir nem kaynağı olur. Böylelikle daha canlı ve aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

En etkili doğal yüz maskelerinden biri de bir yumurta sarısını bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp cildinize sürdüğünüz maskedir. Dilerseniz bu karışıma bir çay kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Haftada 1 kez bu maskeyi yaptığınızda cildinizin ışıl ışıl parladığına şahit olabilirsiniz.

3-TIRNAKLARI GÜÇLENDİRİYOR

Zeytinyağı kullanımı tırnak sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Bakımlı görünen ellerin sırrı sağlıklı tırnaklardan geçiyor.

Tırnaklarınıza zeytinyağı ile bakım yaptığınız zaman kırılmalarını önleyebilirsiniz. Ayrıca tırnaklarınızı daha sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz.

Zeytinyağının etkilerini tam anlamıyla görmek için tırnaklarınızı haftada bir kez 20 dakika civarı zeytinyağı içinde bekletebilirsiniz.

4-YAŞLANMA KARŞITI BAKIM İÇİN ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı zengin yapısı sayesinde cilde zarar veren ve yaşlanma etkilerini ortaya çıkaran unsurlarla mücadele ederek daha genç bir görünüme kavuşmanız için elinden geleni yapar.

Zeytinyağını düzenli olarak cildinize uygulayarak nem dengenizi sağlayabilirsiniz.

Böylelikle cildinizin erken kırışmasının önüne geçersiniz. Günlük bir yüz nemlendiricisi olarak kullanabileceğiniz zeytinyağını mümkünse 15 dakika kadar cildinizde tutun. Bu uygulamayla kırışıklarla savaşın.

5- GÖZ ÇEVRENİZİ CANLANDIRIN!

Göz altı morlukları ve göz kenarlarında oluşan çizgiler herkesin canını sıkabilir. Nemlendirme yönünden çok başarılı bir etkiye sahip olan zeytinyağını göz çevresi bakımında kullanılabilir.

Sabahları ya da yatmadan önce yüzük parmağınızla göz çevrenize nazik bir şekilde uygularsanız kendinize vitamin yüklü bir bakım yapmış olacaksınız.