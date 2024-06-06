Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Çok sayıda faydası var! Gece yarısı için! Ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Faydalarını listeleyelim: Çok sayıda faydası var!

Antibiyotik özelliği mevcut

Flavonoid zengini

Ağrı kesici etkisi mevcut

Yara iyileştirici özelliği

Vitamin C zengini

Yağlı ciltelere ve akne sorunlarına iyi gelir

Siğillere faydalıdır

Antioksidan etkisi mevcut

Yaşlanma geciktirici özelliğe sahip

Katarakata karşı : lutein ve likopen gibi faydalı maddeler içerir

Kanser önleyici

Ülsere faydalı

Detoks etkisi

Böcek savar etkisi

Kepek sorunlarına karşı etkili

Böcek sokmalarına karşı

Doğal sarı boya kaynağı

Hemoroide karşı

Banyo suyu

Üşütme semptomlarında kullanılır

Çay yapımında kullanılır

Baharat: renk verici özelliğinden dolayı

Çiçekler ve yaprakları salatalarda kullanılabilir

Hiç bir yan etkisi mevcut değil

Şifa kaynağı olan %100 saf zeytinyağında bu bitkinin çiçeklerini demlemek ve nemlendirici serum ya da saçlara maske ya da el kremi, yara ve yanıklarda kullanılmak üzere bir karışım hazırlamak isteyenler için gelelim yapımına:

Öncelikle Kadife çiçeğini çiçek kısımlarından topluyoruz.

Ardından çiçek yapraklarını yoluyoruz ve yolunmuş yaprakları küçük ya da 500 ml lik bir orta boy kavanoza yerleştiriyoruz.

Saf Zeytin yağını çiçek yapraklarının üzerini örtecek şekilde ekliyoruz.

Bir Tencere dibine sıcaktan etkilenmeyecek bir tabak yerleştiriyoruz. Tabağın üzerine kapağı kapalı kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Su kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde olmalı.Suyu kısık ateşte tam 45 dakika kaynamaya bırakıyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GECE YARISI İÇİN!

Demleme yağınız soğuduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzünüz. Ve damlalıklı bir şişeye doldurunuz. Arzu ederseniz, tabiki direk kavanozdan da kullanabilirsiniz.

Gece yatmadan önce cildinize, saçınıza, el ayak bakımında ve hafif yanık ya da yaralara uygulayabilirsiniz.