Zeytinyağı ve tuz karışımı ile eklem ağrılarına son: Herkes bunu da yaptı! Mutlaka alın, yapın kazanın

Tuz, kas ağrısını önlemek için sinir sinyalini geliştiren önemli elektrolitleri içerir. Zeytinyağı içerisinde çözünen doğal tuz vücudunuzdaki (Baş, boyun ve eklem bölgesindeki) ağrıları gideriyor. Bu doğal ve pratik tedavi yöntemi sayesinde siz de ağrılarınıza veda edeceksiniz. Baş, boyun ve eklem ağrıları yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkiler. Bu sorunu doğal malzemelerle çözebilirsiniz. Size vereceğimiz bu basit evde yapılacak tarifle 5 sene ağrı derdi yaşamayacaksınız!

Zeytinyağı ve Tuz Karışımı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

Zeytin yağı (20 yemek kaşığı)

Yüksek kalite tuz (10 yemek kaşığı)

Hazırlanışı;

Bu karışımın hazırlanması çok kolaydır. Tuz ve zeytinyağını cam bir kaseye koyarak iyice karıştırın. Cam kasenin ağzını hava geçirmeyecek şekilde iyice kapatarak oda sıcaklığında 2 gün bekletin. 2 gün sonunda karışımınız beyaz bir renk alacak ve karışım kullanıma hazır hale gelecektir.

Zeytinyağı ve Tuz Karışımı Nasıl Uygulanır?

Sabah kalktığınızda karışımı ağrıyan bölgeye sürün ve ovalayarak iyice yedirin. Önce 2 ila 4 dakika ovarak ve masaj yaparak başlayın ve ardından bu süreyi yavaş yavaş artırın. Uzmanlar tarafından belirtildiği gibi, 20 dakika masaj yaparak uygulamayı bitirin. Masaj işleminden sonra bölgeyi kuru bir havlu ile temizleyin. Cildinizi tahriş olursa bölgeye bebek pudrası dökün.

Zeytinyağı ve Tuz Karışımının Faydaları

Bu tedaviden on gün sonra kemik ve kıkırdak dokularındaki dolaşım ve kas yenilenmesi hızlanacak ve olumlu sonuçlar alacaksınız. Ayrıca, bu karışım doğru kan akışını ve mükemmel görmeyi de teşvik ettiği için baş ağrıyanlarınızdan da kurtulacaksınız. Bu karışım vücudunuzun toksinleri yok etmesine yardımcı olur ve metabolizmanızı hızlandırır.

Etkilenen eklemlere uygulandığında iltihaplanma için mükemmel bir çaredir. Ayrıca, vücudu rahatlatır ve stresi azaltır. Stres, bağışıklık sistemlerimizde büyük bir boşalmaya neden olur. Bir diğer faydası ise etkilenen bölgelere kan akışını arttırmasıdır.

Zeytin yağı:

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Zeytinyağı, kimyasal olarak oluşturulmak yerine doğal olarak ekstrakte edildiğinden bitkisel yağlara göre daha fazla tavsiye edilir. Çalışmalar, zeytin yağının hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatabildiğini gösteren polifenoller adı verilen yüksek miktarda antioksidan içerdiğini göstermiştir. Bu nedenle zeytinyağı, artrit gibi eklem ağrısına neden olan kronik durumların hücreleri etkilemesini ve ağrıyı hissetmenizi engeller.

Zeytinyağı, oleocanthal adı verilen bir bileşik aracılığıyla doğrudan iltihaplanmaya da saldırır. Oleocanthal, iltihaplanmadan sorumlu enzimlerin aktif hale gelmesini önleyebilir. Bu mekanizma, iltihabı azaltmak için ibuprofen tarafından kullanılanla aynıdır.

Deniz tuzu:

Deniz tuzu, sofra tuzundan çok daha fazla besin değeri içeren farklı bir tuz türüdür. Sofra tuzu mineralleri uzaklaştırmak ve topaklanmayı önlemek için yoğun şekilde işlenmiş olsa da deniz tuzu daha grenlidir ancak fazla miktarda magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır ve çinko içerir. Deniz tuzu işlenmek yerine hasat edildiğinden, bu minerallerin seviyesi kaynağa göre değişmektedir.

Deniz tuzu hem sağlıklı mineraller barındırır hem de sofra tuzu kadar sodyum içerir. Çok fazla sodyum tüketmenin iltihaplanmaya neden olduğu bilinmektedir, bu nedenle vitamin ve minerallerinizi yağsız et ve organik ürünler gibi diğer sağlıklı gıda kaynaklarından almanız önerilir. Bununla birlikte, deni tuzu masaj sırasında cilde sürüldüğünde, sodyum yemenin zararları olmadan minerallerinden fayda sağlanılabilir.

Magnezyum eksikliği için de deniz tuzu özellikle faydalı olabilir. Enflamasyonu azaltmanın ötesinde, magnezyum, özellikle kas kasılması, enerji seviyeleri ve beyin fonksiyonu olmak üzere yüzlerce bedensel süreçte yer alır.

Potasyum ayrıca çeşitli işlevlere sahip bir mineraldir. Bunlardan biri kaslarınızı güçlü tutmak ve etkili bir şekilde çalışmaktır. Eklemleriniz ağrıdığında hemen kaslarınızı düşünmeyebilirsiniz, ancak eklemleri stabilize etmek için güvenilir destek gerçekten önemlidir. Kronik bir eklem rahatsızlığınız varsa, bölgenin etrafındaki kasları geliştirmek de harika bir ağrı kesicidir.

Ve son olarak, genel olarak deniz tuzu, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile bağlantılıdır. Enflamasyon aslında belirli türdeki yaralanmalar ve koşullar için değerli olan bir bağışıklık tepkisidir. Ne yazık ki, her zaman kontrolden çıkabilir ve gereksiz ağrıya neden olabilir. Bağışıklık sisteminizi geliştirmenin bir yolu diyettir, ancak bir diğer önemli yol da stresi azaltmaktır.