Zeytinyağı kullanırken sakın bunları yapmayın! İşte 5 kural...

İşte Zeytinyağı kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 altın kural...

1-Isı, oksijen, ışık ve neme maruz bırakmak

Zeytinyağını ısıya, oksijene, ışığa ve neme yakın bir yerde saklamaktan kaçının. Zeytinyağının bu doğal düşmanları, siz onu kullanma şansı bile bulamadan mahvedebilir!

Oksidasyonu önlemek ve son kullanma tarihinden önce tüketmek için yağınızı her zaman serin ve karanlık ortamda saklamalısınız.

Yağınızı başka bir kaba aktarmak istiyorsanız bozulmasını önlemek için hava geçirmez ve koyu renkli olduğundan emin olun.

2-Aşırı derecede ısıtmak

Isıtıldığında zeytinyağının bozulduğuna dair farklı görüşler olsa da çoğu evde yemek pişirmek için kullanılır. Zeytinyağı için dumanlanma noktası kullanılan zeytinyağının türüne bağlı olarak 160 ila 250 santigrat derece arasında değişir.

Bununla birlikte standart ev tipi pişirme sıcaklıkları; tavada kızartma için 120 santigrat derece, derin kızartma için 160-180 santigrat derece ve fırında pişirme için 200 santigrat derece civarındadır.

Çoğu zeytinyağı için dumanlanma yani yanma ısısı budur. Yağınızı yakmaktan kaçınmak için zeytinyağı ve pişirme yöntemine özel noktayı mutlaka hesaba katın.

3-Uzun süre bekletmek

Şişenin üzerindeki son kullanma tarihine dikkat etmeli ve açtıktan sonra 2 ila 3 ay içinde tüketmelisiniz. Düzgün bir şekilde kullanılırsa çoğu zeytinyağı şişelendiği andan itibaren yaklaşık 2 yıl dayanacaktır.

Soğuk sıkım zeytinyağı ise natürel sızma zeytinyağından farklıdır çünkü filtrelenmediği için içinde küçük zeytin parçacıkları bulunur. Bu da onun daha da çabuk bozulmasına yol açabilir.

4-Rengine aldanmak

Yağın renginin sizi etkilemesine izin vermeyin. Renk ne kadar yeşil olursa yağın kalitesi o kadar iyi olur ancak rengin aslında aroma veya lezzetin gerçek bir göstergesi olmadığı hep vurgulanır.

Öyle ki profesyonel zeytinyağı tadımcıları, rengin kararlarını değiştirmesini önlemek için tat testi yaparken mavi bir bardak kullanırlar.

Zeytin çeşidine ve hasat yöntemine bağlı olarak zeytinyağının rengi açık sarıdan koyu yeşile kadar değişebilir ve tadı büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

5-Sadece yemek yapmak için kullanmak

Hem tecrübeli hem de acemi aşçılar için temel bir kiler öğesi olmasına rağmen zeytinyağıyla yemek pişirmekten daha fazlası yapılabilir. Saçınızı, cildinizi ve tırnaklarınızı zeytinyağının doğal nemlendirme özellikleriyle şımartabilirsiniz.

Kuru cildinizi yenilemek veya saçınızı nemlendirmek için başvurabilirsiniz. Ayrıca paslanmaz çelik yüzeylerdeki su izlerini ve çizikleri parlatmak için yumuşak bir mikrofiber havlu ve birkaç damla zeytinyağı da kullanabilirsiniz.