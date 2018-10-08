THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?

Hepimiz parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteriz. Ancak saç, maruz kaldığı bazı olumsuz faktörlerden dolayı dökülebilir ya da uzaması yavaşlayabilir. Haftada 1-2 kere saçınıza yapacağınız zeytinyağı uygulaması sizi bu faktörlerin olumsuz etkisinden kurtaracaktır.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?

SAÇ KÖKLERİ VE SAÇLARIN UZAMASI

Saçların uzamasında ne gibi ürünlerin faydası olabileceğini belirlemek için önce saçların nasıl uzadığını bilmekte fayda var. Saç kökleri doğumdan çok önce oluşur ve doğumdan sonra yeni kök oluşmaz. Saçın uzadığı süre bellidir ve hayat boyu eğer herhangi bir sağlık sorunuzu yaşamazsak bu periyot hep aynı kalır. Ancak belirli yaşlardan sonra bir miktar yavaşlayabilir. Saç büyümesi, saç folikülünün tabanında başlar. Saç derisinde sebum birikmesi bu süreci yavaşlatabilir. Ayrıca yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkabilecek vitamin eksiklikleri de saçın daha yavaş ve zayıf uzamasına neden olabilir. Günde 50 ile 100 arası saç teli dökülmesi normaldir.

SAÇ DÖKÜLME NEDENLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesinin ana nedeni genetik mirastır. Yani birinci derece akrabalarınızda saç dökülmesi varsa sizde de olma olasılığı çok yüksektir. Ancak saç dökülmesinin tek nedeni bu değildir. Saç derisinde oluşan cilt hastalıkları, çeşitli ilaçlar, yüksek stres ve kaygı, yetersiz beslenme ve sigara tüketimi saç dökülmesine yol açabilir. Ayrıca düzenli olarak saç boyamak, saç maşası kullanmak uzun dönemde saçların yıpranarak dökülmesine neden olabilir.

ZEYTİNYAĞI İLE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı tarih boyunca, hem erkekler hem de kadınlar tarafından saçları güçlendirmek ve daha sağlıklı saçlar için kullanılmıştır. Saç dökülmesini yavaşlatmak, saç derisini ve saç tellerini yumuşatmak, saçlara daha kolay şekil verebilmek için bu doğal yağdan faydalanabilirsiniz. Zeytinyağı harici olarak kullanılabilir veya yemeklerle birlikte tükettiğiniz zeytinyağı miktarını arttırabilirsiniz.

Harici olarak kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Haftada 1-2 kez zeytinyağıyla saç derisine masaj yapmak ve kökten uçlara sürerek 20-30 dakika bekletmek. Dilerseniz yağın daha hoş kokulu olması ve saça etkisini arttırmak için bir kaç damla lavanta yağı, biberiye yağı, sedir yağı ya da adaçayı yağı ekleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guti Hernandez'den Şenol Güneş'e övgü
    1. Guti Hernandez'den Şenol Güneş'e övgü
    2. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan..
    3. Endonezya'da skandal! Başörtüsü..
    4. Kilis'te arının soktuğu kadın öldü
    5. 'O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile..
    6. Başakşehir'in golü güme gitmişti!..
    7. 40 yıllık hayal gerçek oldu! Üzerinde..
    8. Şanlıurfa'da büyük kavga! Evleri ateşe..
    9. Yılmaz'dan sürpriz hareket! Geri çekti
    10. Altının kilogram fiyatında düşüş!
    11. Rusya ve İtalya'dan kritik görüşme!
    12. Öztrak: Şu anda ittifak bizim..
    13. Google 3.3 milyar sterlin ceza kesildi!
    14. Şanlıurfa’da terörist enselendi
    15. Bodrum'da tekneleri su alan 43 kaçak..
    16. Isparta'da feci ölüm! Mermer blokların..
    17. Cemal Kaşıkçı olayına bir ülke daha..
    18. 'Allah sizinleyse sizi kimse yenemez'
    19. CHP'den ittifak açıklaması!
    20. Endonezya'dan FETÖfetvası!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor