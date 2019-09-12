Zeytinyağı ihracatçıları 285 milyon dolarlık İngiltere pazarına göz dikti

Türk zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında gümrük vergisiz 60 milyon nüfuslu yıllık 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden dev bir pazara kavuşmayı bekliyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Brexit sonrası İngiltere pazarından büyük pay alabilmek için Londra’da düzenlenen Specialty & Fine Food Fair 2019’a katılarak Türk zeytin ve zeytinyağı tadımı ve tanıtımı yaptı.

Türkiye Tanıtım Grubu desteği ile Türk zeytin ve zeytinyağı tanıtım aktiviteleri gerçekleştirdiklerini belirten EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere şu an zeytinyağı ihracatında 1,2 Euro/kg gümrük vergisi uygulandığını o nedenle AB ülkelerine zeytinyağı ihracat rakamlarının çok düşük seviyelerde kaldığına vurgu yaptı.

İngiltere, zeytinyağında 285 milyon dolarlık dev bir pazar

Türkiye’den İngiltere’ye zeytinyağı ihracatının yüksek gümrük vergisi nedeniyle 2017-18 sezonunda 22 ton karşılığı 150 bin dolar seviyesinde kaldığının altını çizen Er, “Anlaşmasız Brexit senaryosunun gerçekleşmesi durumunda yıllık 65 bin ton karşılığı 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden Birleşik Krallık’a zeytinyağı ihracatımızda gümrük vergisinin sıfırlanmasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Birleşik Krallık zeytinyağı ihracatımız için çok önemli bir pazar haline gelecek” şeklinde konuştu.

Sofralık zeytin ihracatında yüzde 35’lik artış

EZZİB Başkanı Davut Er, İngiltere’ye, zeytinyağı ihracatımızın yüksek gümrük vergisi nedeniyle gelişememesine karşın, sofralık zeytin ihracatımızın ise; 2017/18 sezonunda geçtiğimiz sezona kıyasla miktar bazında yüzde 41 artarak 1.322 tondan 1.870 tona, tutar bazında ise yüzde 35 artarak 3,6 milyon dolara ulaştığını, İngiltere pazarının Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için hedef pazar konumunda olduğunu sözlerine ekledi.

İngiltere’de Akdeniz diyeti yaygınlaşıyor

Fuara EZZİB’i temsilen katılan Yönetim Kurulu Üyesi Levent Bilginoğulları,Akdeniz diyetinde çok önemli bir yeri olan zeytin ve zeytinyağının İngiltere’de tüketiminin giderek arttığını ve Birleşik Krallık’ın sektörün hedef pazarlarından biri olduğunu ve İngilizlerin Türk zeytin ve zeytinyağına yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırıldı

Sektörün önemli hedef pazarlarından olan İngiltere’nin başkenti Londra’da, 1-3 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Specialty & Fine Food Fair 2019 fuarına katılım sağlanarak, Türk zeytin ve zeytinyağının imajını geliştirmek, potansiyelini tanıtmak ve başta İngiltere olmak üzere uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla çeşitli tanıtım aktiviteleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Speciality & Fine Food 2019 fuarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Renan TUNALIOĞLU tarafından Türkiye zeytin ve zeytinyağı sektörü hakkında bilgilendirici bir sunum ve zeytinyağı tadım aktivitesi gerçekleştirilirken, fuar süresince standımıza uğrayan ziyaretçilere Türk zeytin-zeytinyağları ikram edildi.

Sosyal medya fenomenleri ile hareket edildi

Londra’da yaşayan üç sosyal medya fenomeni, fuarı ziyaret ederek Türk zeytin ve zeytinyağını tanıttı. Usta şefler, İngiliz Steve Walpole ve uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan Hülya Erdal tarafından Türk zeytini ve zeytinyağı ile yapılmış enfes Türk yemeklerini tadan ve sektör hakkında bilgiler edinen fenomenler Türk mutfağı hakkındaki fikirlerini de takipçileriyle paylaştı.

Tren istasyonunda da tadım yaptırıldı

3 Eylül tarihinde ise, fuarla eş zamanlı olarak Londra’nın en işlek tren istasyonlarından Victoria İstasyonunda yer alan Victoria Place Shopping Mall’da bir stand kurularak zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırıldı. Standımızı ziyaret eden Londralılara çeşitli promosyon ürünler dağıtılarak Türk zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgiler verildi.