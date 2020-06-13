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Kültür - Sanat

Zeytinlik Semti projesinin ikinci etabında sona yaklaşıldı

Giresun’da yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen Zeytinlik Semti evlerinin ikinci etap sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesinde sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:33:46 -
Zeytinlik Semti projesinin ikinci etabında sona yaklaşıldı

Giresun’da yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen Zeytinlik Semti evlerinin ikinci etap sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesinde sona gelindi.


Giresun İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen Zeytinlik Semti ikinci etap ‘Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi’nde sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge turizmine önemli bir katkı sunması hedefleniyor.


Giresun’da yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen ve önemli bir turizm noktası olma yolunda çalışmaların sürdürüldüğü Zeytinlik Semti projesinin ikinci etabında, 9 yapıda cephe iyileştirmeleri yapılırken, 3 tarihi yapıda restorasyon işlemleri tamamlandı. Yol ve bahçe iyileştirmelerinin yanı sıra projeyi kapsayan çevrede bulunan bir alanda gerekli düzenlemeler yapılarak çocuk parkına dönüştürüldü. Elektrik, telekom ve doğalgaz hatları zemine alındı ve doğal taş döşeme işlemleri yapıldı.


Giresun İl Özel İdaresi ve DOKA işbirliğiyle yapılan çalışmalarda birinci etapla birlikte toplam 31 tarihi binanın restorasyonu yapıldı ve 12 tarihi binada ise cephe iyileştirmeleri yapıldı.

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