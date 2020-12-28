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Kadın - Aile Zeytinli kurabiye tarifi | Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Zeytinli kurabiye tarifi | Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Tuzlu zeytinli kurabiye tarifi | Çayın yanına leziz bir tarif arıyorsanız; tuzlu zeytinli kurabiyeyi hazırlayabilirsiniz. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? | Tam ölçülü tuzlu kurabiye tarifi | Zeytinli kurabiye gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:12:00 -
Zeytinli kurabiye tarifi | Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Kolay tuzlu tarifi | Sıcacık ve leziz bir kurabiye arıyorsanız; tuzlu zeytinli kurabiyeyi denemelisiniz. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Zeytinli kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket margarin
  • 2 adet yumurta akı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 5-6 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı doğranmış zeytin ya da zeytin ezmesi
  • 1 su bardağı ceviz içi

Üzeri için:

  • Susam
  • Çörek otu
  • 2 yumurta sarısı

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Öncelikle margarini eritin.

Ardından un hariç tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alıp karıştırın.

Unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Sonrasında zeytin ve cevizi ekleyip yoğurmaya devam edin.

Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Kurabiyeleri yerleştirin.

Yumurtaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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