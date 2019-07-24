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Zeytinin Anadolu topraklarındaki yolculuğu ve geçmişi bu müzede anlatılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Özel Ertür Zeytinyağı Müzesi, ziyaretçilerini, zeytinyağı üretiminin geçmişten bugüne yolculuğa çıkarıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Zeytinin Anadolu topraklarındaki yolculuğu ve geçmişi bu müzede anlatılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Özel Ertür Zeytinyağı Müzesi, ziyaretçilerini, zeytinyağı üretiminin geçmişten bugüne yolculuğa çıkarıyor. Müzede amforalar, ahşap mengene, yağ lambaları gibi araç ve gereçler sergileniyor. Müzede hem yeni, hem de eski dönemden kalma, zeytin işliklerinde kullanılmış taşlar yer alıyor.


Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde yaklaşık 14 yıl önce kurulan özel müzede hem zeytinyağı üretiliyor hem de tarihi ahşap mengene, yağ lambası ve amforalar sergileniyor.


Müzenin galerileri binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde bir zaman yolculuğuna çıkmak gibi. Burada yağın el ve hayvan gücüyle çalıştığı günlerden taşların elektrik gücüyle döndüğü bugüne kadar taşbaskı zeytinyağı uygarlığının her evresi tüm ayrıntılarıyla sergileniyor.


Müzeyi gezenler, bir taraftan "sıvı altın" olarak bilinen zeytinyağının eskiden nasıl üretildiğini görüyor, öbür yandan antika eşyalar arasında geçmişe yolculuk yapıyor. Müzede zeytin ve zeytinyağına ilişkin bilgiler sunuluyor; bunun yanında zeytinin Anadolu topraklarındaki yolculuğu ve geçmişi anlatılıyor.


Edremit’te yıkıntı halindeki eski yağhanelerini müzeye çeviren bu şirket, geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor. Özel Zeytinyağı Müzesinin kurucusu Evren Ertür, Vali Ersin Yazıcı’ya müze için yaptığı çalışmalar ve sergilen ürünler hakkında tek tek bilgi verdi.


Müzeyle yörenin asıl ekonomik gelir kaynağı olan zeytinciliğin sürdürülebilirliğine katkı sunmak istediklerini söyleyen müzenin kurucusu Evren Ertür, Zeytinyağına gönül vermiş ve altı kuşaktır bu işi yapan bir aile olduklarını ifade ederek, "Bunu da gücümüz yettiğince devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.


Vali Ersin Yazıcı ise, bir kültürün devamlılığı ve o sürecin tanıtımı ve bilinmesi açısından müzenin varlığının çok önemli olduğunu dile getirdi. Mekânın müze olmanın ötesinde bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bulundukları yöreye çok büyük katkıları bulunuyor bu tür müzelerin. Bu anlamda bu müzenin sadece bulunduğumuz Edremit’e değil, Balıkesir’e hatta Türkiye’ye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem kültürel anlamda, hem tarih envanterinin çıkarılması, hem de eğitim anlamında. Yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılması, bunların yaşaması için tanıtımlarının yapılması için yapılan çalışmaları çok değerli buluyorum. Burası aynı zamanda bir ’sanayi müzesi’. Zeytin ve zeytinyağının bir kültür olarak sağlık ve lezzet boyutu olduğu gibi üretimine ilişkin bir sanayi boyutu da var. Burada biz bu boyutu da görmüş oluyoruz. Zeytin ve zeytinyağına çok önem veren ailemize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Vali Yazıcı’ya müze ziyaretinde, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
  1. sergi
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